Regisseur Kasi Lemmons verkent ook de zwaarste en kwetsbaarste momenten uit Whitney Houstons leven ★★★★☆

Nafessa Williams en Naomi Ackie in ‘I Wanna Dance with Somebody’

Nee, de hoofdrolspeler in I Wanna Dance with Somebody lijkt niet bepaald op de wereldberoemde Amerikaanse zangeres Whitney Houston. Dus het is even wennen wanneer we in de openingsscène de Britse actrice Naomie Ackie met een ultrakort kapsel als de jonge Houston in een kerkkoor zien zingen. Maar al snel wordt duidelijk dat Ackie wel de allure heeft van een superster, waarmee ze je meerdere malen kippenvel geeft in deze verrassend sterke speelfilm over het turbulente leven van de zangeres.

Opvallend is dat Houstons goede vriend en platenbaas Clive Davis (in de film mooi ingetogen vertolkt door Stanley Tucci) en haar schoonzuster Patricia Houston medeproducenten zijn. Aan Davis heeft regisseur Kasi Lemmons alle muziek te danken die te horen is tijdens talloze optredens en studio-opnamen. Sommige ballads duren iets te lang, maar geven wel ruim de gelegenheid aan Ackie om haar sublieme imitatie van Houstons fysieke expressie te laten zien.

Ondanks de connecties met Houstons directe kring, is het geen brave film geworden die louter interessant is voor de fans. Regisseur Lemmons neemt alle ruimte om ook de zwaarste en kwetsbaarste momenten uit Houstons privéleven en carrière te verkennen. En dat lukt haar zonder te vervelen (de film duurt bijna 2,5 uur) en te vervallen in moralistisch melodrama.

Als dochter van een gospelzangeres en een dominante vader werd Houston geacht zich als een ‘prinses’ te gedragen, die zich niet moest inlaten met lesbiennes zoals haar beste vriendin Robyn Crawford (een imponerende rol van Nafessa Williams). Thuis werd er door Houston en haar broers al flink geëxperimenteerd met drugs (iets wat de zangeres tot aan haar dood in 2012 zou achtervolgen) en eenmaal beroemd besloot ze halsoverkop te trouwen met de roekeloze zanger Bobby Brown.

Ook haar muziek leidde tot ophef: in de jaren tachtig en negentig scoorde Houston de ene na de andere nummer-1-hit, maar de zwarte gemeenschap beschuldigde haar van verraad, omdat haar liedjes te ‘wit’ zouden zijn. In verschillende scènes zien we hoe Houston het beu is om continu iemand te moeten ‘spelen’: een overduidelijk heteroseksuele vrouw, een gelukkige echtgenote, een zwarte zangeres met een succesvol imperium. In een van de vele dialogen tussen Houston en Davis, waarbij de chemie tussen Ackie en Tucci voelbaar is, zegt de platenbaas dat ze er nogal vermoeid uitziet. ‘Iedere zwarte vrouw is gesloopt’, is Houstons antwoord daarop.

Naast de moeizame relaties met haar vader en echtgenoot schenkt regisseur Lemmons veel aandacht aan de liefde tussen Houston en haar vriendin Crawford, die later haar assistent wordt. Hun ‘zondige’ relatie vormde namelijk een bedreiging voor alle belanghebbenden. Lemmons gebruikt dit als een kapstok voor haar vertelling over Houstons veelbewogen leven, waarmee ze de spanning van begin tot eind weet vast te houden.