Regisseur Julie Van den Berghe zet alle mogelijke theatrale middelen gretig in bij theaterstuk over Michelle Martin ★★★★☆

Marie Louise Stheins en hond Beeld Jostijn Ligtvoet

Michelle Martin was 6 jaar toen bij haar thuis de rolluiken dichtgingen. Haar vader was bij een auto-ongeluk omgekomen terwijl hij haar naar school bracht. Zij voelt zich daar schuldig over, haar moeder stort in. Moeder en dochter krijgen een te intieme relatie, het ouderlijk huis wordt een kooi, twee levens gaan langzaam kapot. Veel later zou Michelle Martin trouwen met Marc Dutroux, en weer gaan de rolluiken dicht. En weer die kooi.

Over Michelle Martin hebben actrice Marie-Louise Stheins en regisseur Julie Van den Berghe een voorstelling gemaakt: De vrouw die de honden eten gaf, gebaseerd op de gelijknamige roman van Kristien Hemmerechts. Het Zuidelijk Toneel produceert deze op voorhand omstreden productie, want moet je als theatermakers zo’n vrouw een podium bieden? Michelle Martin werkte hoe dan ook mee een aan de ontvoering en indirect ook aan de mishandeling en dood van jonge meisjes. De meest gehate vrouw van België, zo werd ze genoemd.

In hun bewerking schuwen Stheins en Van den Berghe de gruwelijke details niet. Martin zelf is op haar beurt mishandeld en misbruikt, eerst door haar moeder en later door haar man; van slachtoffer werd ze gaandeweg dader. Stheins doet in flarden en met een getergde tekstbehandeling (van mijmerend naar harde uithalen) verslag van haar jeugd, de gevangenis waar ze zestien jaar vastzat en het klooster waarin ze zich later verstopte.

Verwacht geen klassieke monoloog, want Julie Van den Berghe is een regisseur die alle mogelijke theatrale middelen gretig inzet, dus ook hier video, geluidseffecten, een vol decor met twee opgezette honden, kostuums, pruiken. Ze laat Michelle Martin halverwege ook nog bevallen van een mooi jong meisje. Zijzelf? Haar dochter? Een slachtoffer? Ook dit nieuwe leven zal van meet af aan gekooid zijn.

Het is allemaal zo uitzichtloos gruwelijk dat applaudisseren na afloop bijna ongepast is.