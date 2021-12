Regisseur Jean-Marc Vallée was voortrekker van de Canadese cinema

Regisseur Jean-Marc Vallée (1963-2021). Beeld Getty

Hij voelde zich thuis als chroniqueur van diep persoonlijke verhalen, maar was de laatste jaren ook de man achter een aantal van de succesvolste televisieseries op HBO: het eerste seizoen van thrillerdrama Big Little Lies (2017) en het gitzwarte Sharp Objects (2018), beide lievelingen van de Emmy’s. Het gemeenschappelijke aspect van al zijn projecten was een intense band met zijn acteurs die hij tot grote en niet zelden prijswinnende prestaties opstuwde, of het nu Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club of Reese Witherspoon in Wild was. De Frans-Canadese regisseur en scenarist Jean-Marc Vallée was pas 58 toen hij op 26 december dood werd aangetroffen in een huisje buiten Quebec, zijn geboortestad. Zijn doodsoorzaak is nog onbekend.

Vallée studeerde film aan de Université du Québec à Montréal waar hij al snel opviel met een aantal korte films. Zijn speelfilmdebuut, Black List uit 1995, viel meteen op met negen nominaties voor de Canadese filmprijzen. Maar het was C.R.A.Z.Y. uit 2015 die een doorbraak voor Vallée betekende. De film was gebaseerd op het leven van co-scenarist François Boulay, die als homoseksuele jongen opgroeide in een homofoob milieu. Het was niet alleen een van de grootste filmhits in de Franstalige provincie, de film werd door het Toronto Film Festival ook gekozen in hun lijst van beste tien Canadese films.

Historisch drama

Ook buiten Canada begon de nieuwe Canadese cinema op te vallen. Generatiegenoot Denis Villeneuve (Arrival, Dune) was eveneens afkomstig uit de provincie Quebec en beide regisseurs maakten snel een overstap naar Hollywood, gebaseerd op hun vroege Canadese werk. Voor Vallée was The Young Victoria, voor drie Oscars genomineerd, zijn eerste grote internationale succes, waarin hij zijn veelzijdigheid toonde in een groot historisch drama en een ensemble van topacteurs.

In 2013 en 2014 maakte Vallée twee succesvolle biografische films gebaseerd op ware gebeurtenissen. Dallas Buyers Club uit 2013 was gebaseerd op het verhaal van Ron Woodroof, een elektricien uit Texas met aids, die in de laatste weken van zijn leven een smokkeloperatie opzet om nog niet goedgekeurde medicijnen bij zijn mede-patiënten te krijgen. Vallée had ook de editing van de film voor zijn rekening genomen onder het pseudoniem John MacMurphy. De film werd genomineerd voor zes Oscars, onder meer voor hoofdrolspeler Matthew McConaughey, die voor zijn rol graatmager was geworden.

Naar het leven

Ook Wild (2014), met een hoofdrol van Reese Witherspoon (en Laura Dern als haar moeder) was naar het leven getekend. Nick Hornby baseerde zijn scenario op de bestseller van Cheryl Strayed uit 2012: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail, een van de vele boeken uit het afgelopen decennium waarin personages een reis ondernemen om hun leven in een nieuw perspectief te plaatsen.

De samenwerking met Reese Witherspoon en Laura Dern werd voortgezet in een van de succesvolste series uit 2017, Big Little Lies, een bijzonder stijlvol gefilmd drama over een stel welgestelde vrouwen in Monterey, aan de Amerikaanse westkust, wier levens op verschillende manieren in elkaar verstrikt raken. ‘Voor mij moet het echt en authentiek voelen’, zei Vallée in een interview. ‘Dat betekent dat je niet stijl, maar de emotie en het vertellen van het verhaal centraal moet stellen.’