Regisseur Jafar Panahi ontziet zichzelf niet in het speelse, maar ook uiterst droeve ‘No Bears’ ★★★★☆

No Bears

Regisseert hij nou zelfs vanuit zijn cel? Heel even, aan het begin van No Bears, flitst de naïeve gedachte door het hoofd, als de openingsscène over twee vlak over de grens in Turkije gestrande Iraanse vluchtelingen plots uitzoomt. We kijken live mee met Jafar Panahi, die zijn regieassistent vanaf grote afstand op de set instrueert, al videobellend met een Macbook. En als de camera dan nog iets verder uitzoomt blijkt de kale ruimte waarin de cineast verblijft geen cel, maar een gehuurd vakantiehuisje aan de Iraanse zijde van die grens.

Panahi zat niet vast tijdens de opnamen van zijn tiende speelfilm. Wel overtrad de zestiger – niet voor het eerst – het 20-jarige werkverbod dat het Iraanse regime hem oplegde. En maakte hij een film in een film, een bekend en wellicht ietwat sleets procédé, zeker in de Iraanse cinema. Maar wat kan Panahi anders? En wie kan het beter dan hij?

Er zijn meerdere werkelijkheden in No Bears. Er is de heimelijk aan zijn film werkende regisseur, die onbedoeld een splijtend geschil veroorzaakt tussen de dorpelingen. En er is de film die hij draait over het lot van de uit Iran gevluchte geliefden Zara en Bakthiar, waarvan we hele scènes meepikken. Maar die Iraanse acteurs (gespeeld door Mina Kavani en Bakhtiar Panjei) zijn zelf eveneens op de vlucht, hebben zo hun eigen tragische sores en confronteren de film-Panahi met diens motieven. Zo knap hoe de échte Panahi deze vertakte opzet smeedt tot een hechte, geladen vertelling.

‘Weet ik veel’, antwoordt een oud vrouwtje als de film-Panahi vraagt naar het waarom van een oud dorpsgebruik. Rituelen en gewoonten bezitten een eigen kracht, bestaan buiten de logica. Over angst gaat het, die de mens zichzelf ook aanpraat – bestaan de beren wel, waarvoor in de streek zo wordt gewaarschuwd? Ook in het onherbergzame grensgebied waar de Iraanse autoriteiten op afstand staan en smokkelaars heersen, wordt het dorpsleven gedicteerd door een patriarchale orde en (bij)geloof. En steeds stuurt Panahi langs een al te makkelijk oordeel.

De zachtmoedig ogende zestiger, met buikje en sandalen, ontziet zichzelf niet in het aanvankelijk speelse en later uiterst droeve No Bears, dat het midden houdt tussen zelfportret en zelfonderzoek. Wat is een film waard? Hoe begaan is de filmer met de levens voor zijn camera?