Regisseur Ivo van Hove en producent Albert Verlinde vinden elkaar in Jesus Christ Superstar, de musical

Ted Neeley in de speelfilm ‘Jesus Christ Superstar’ (1973). Beeld IMDB

Jesus Christ Superstar is een van de succesvolste musicals van Andrew Lloyd Webber (muziek) en Tim Rice (tekst). De première was in 1971 in Londen, de verfilming door regisseur Norman Jewison volgde in 1973. Ted Neeley speelde daarin Jezus, een rol die hij tot op hoge leeftijd ook in de theaters vertolkte.

Tijdens de Nederlandse productie van de Bowie-musical Lazarus was Verlinde nog directeur van Stage Entertainment, intussen heeft hij zijn eigen productiebedrijf. Voor Van Hove is het regisseren van musicals niet nieuw: behalve Lazarus maakte hij in 2000 de musical Rent voor Joop van den Ende Theaterproducties. In 2020 ging op Broadway, New York een nieuwe bewerking van West Side Story in première. Van Hove werkte daarvoor samen met zijn vaste partner Jan Versweyveld, die nu als de scenograaf betrokken is. An d’Huys ontwerpt de kostuums.

Verlinde: ‘In de periode waarin Ivo en ik spraken over Lazarus, vroeg ik hem tijdens een lunch in New York wat zijn droom was, voor wat betreft het regisseren van musicals. Zonder nadenken zei hij Jesus Christ Superstar, en dat heb ik altijd onthouden. Het overleg is intensief geweest, en nu is de tijd er rijp voor.’ Lloyd Webber en Rice hebben enthousiast gereageerd op de Nederlandse plannen en kennen het werk van Van Hove goed. Of, en hoe, Van Hove en Verlinde de musical kunnen bewerken, wordt nader met hen overlegd.

Voor Van Hove is Jesus Christ Superstar vooral het verhaal van een vriendengroep als een nieuwe beweging, met Jezus als vriend tussen zijn vrienden. ‘Pas als er onderlinge meningsverschillen en twisten de groep binnendringen, wordt hij de leider. Daartegenover staan de spanningen binnen deze nieuwe beweging en de radicale religieuze leiders, waarmee ook vanzelfsprekend een link naar het heden wordt gelegd. Wat ik er ook mooi aan vind, is dat het een doorgecomponeerde musical is, dus dat het verhaal wordt verteld door de songs en de muziek, dus zonder tekst. Dat wordt voor mij dus een nieuwe uitdaging.’

De samenwerking tussen de ‘gesubsidieerde’ Van Hove en de commerciële Verlinde zou je opmerkelijk kunnen noemen. Dat bestrijden ze. ‘Die scheidslijn is echt niet meer van deze tijd', aldus Van Hove. ‘Albert vraagt mij juist omdat hij weet dat hij dan niet de regular stuff krijgt.’ Volgens Verlinde is in New York en Londen de praktijk al lang dat toneel en musical door elkaar heen lopen. ‘Beroemde regisseurs als Trevor Nunn en Sam Mendes werken zowel bij The National Theatre als voor commerciële producties in West-End. En bij Dagboek van een herdershond heb ik samengewerkt met regisseur Servé Hermans van Toneelgroep Maastricht.’

Bij de Nederlandse Jesus Christ Superstar is Senf Theaterpartners Verlindes coproducent. Wie de rollen gaan spelen is nog niet bekend; in november zijn de audities. Producent en regisseur hopen op een mix van artiesten uit het theater, de musical en de popmuziek. De première is in januari 2024 in het DeLaMar Theater in Amsterdam.