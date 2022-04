Regisseur Espinosa slaagt er geen seconde in het materiaal vleugels te geven in Morbius ★☆☆☆☆

Morbius

De aan een fatale bloedziekte lijdende dokter Morbius (Jared Leto, eerst uitgemergeld en daarna flink gespierd) weet heus dat het een slecht idee is, zijn dna mengen met dat van vampier-vleermuizen. Waarom zou hij het experiment anders uitvoeren in een door huurlingen bemand vrachtschip? Die locatie haalt voor de film zelf in elk geval niks uit, evenals het taaie script, de versleten special effects, de lamme dialogen en statische vertolkingen waarmee de Marvel-stripserie Morbius the Living Vampire naar het witte doek is vertaald.

De derde productie in Sony’s Spider-Man Universe (na Venom en Venom: Let There Be Carnage) toont hoe Morbius worstelt met zijn bloedlust en vleermuisman-capaciteiten, ondersteund door collega-arts en misschien-geliefde Martine (Adria Arjona). Intussen zaait mecenas en lotgenoot Milo (Matt Smith) dood en verderf, zonder dat regisseur Espinosa er ook maar een seconde in slaagt het materiaal vleugels te geven. Het duidelijk naar een vervolg hengelende Morbius amuseert niet eens als superheldenspektakel van het derde garnituur.