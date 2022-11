Regisseur en spelers vinden verrassend veel lucht en humor in ‘Geschiedenis van geweld’ ★★★★☆

Vanaf links: Sia Cyrroes, Lotte Dunselman en Eelco Smits in ‘Geschiedenis van geweld’. Beeld Sanne Peper

Was het voorbedachten rade? Een gewetenloze crimineel die misbruik maakt van een naïeve jongen? De zus denkt van wel, en de politie ook. Maar het slachtoffer, schrijver Édouard Louis, ziet het anders. Of daar dwingt hij zichzelf toe, in het autobiografische boek Geschiedenis van geweld (2016), waarin hij verslag doet van de nacht waarin hij bijna wordt vermoord. Anders dan de anderen heeft Louis het vermogen en het gereedschap – taal, verbeelding, empathie – om de gruwelijke geschiedenis te herschrijven. Om zich te verdiepen in leven en lot van de dader, Reda, een Algerijns migrantenkind in Parijs. Om zich zelfs met hem te identificeren. Komen ze niet allebei uit een kansarm milieu? Zijn ze niet allebei gediscrimineerde minderheden?

Er zijn talloze perspectieven op de gebeurtenis, zo laat de getalenteerde jonge regisseur Abdel Daoudi zien in de gelijknamige voorstelling. Dat wordt mooi gesymboliseerd in het decor: een ronddraaiend huisje, waar steeds weer een ander raam of een nieuwe deur opengaat. Maar de versie van de schrijver blijft over. En als hij al liegt, is die leugen zijn verzet tegen andermans beperkende waarheid.

Dus zien we hoe Édouard (Eelco Smits) en Reda (Sia Cyrroes) elkaar ontmoeten op straat: lief, flirterig, nieuwsgierig. Later, in het draaiende huisje, gunt dan weer een raampje, dan weer een deur ons kort zicht op hun gretige, halfnaakte lijven. Tussendoor vertelt Reda hoe zijn vader vanuit Algerije naar Frankrijk kwam – want dit is ook een verhaal over kolonialisme, migratie en maatschappelijke ongelijkheid. De sfeer slaat om als Reda wil vertrekken en Édouard ontdekt dat hij zijn telefoon mist. De explosieve Reda kiest voor de aanval als beste verdediging. ‘Poging tot doodslag’ heet dat later, op het aangifteformulier. Eelco Smits krijgt het als Édouard niet over zijn lippen. ‘Poging…’, stottert en hapert hij. ‘Poging tot…’

Taal en tekstbehandeling krijgen veel nadruk in de rake regie van Daoudi, die de verschillende perspectieven, van Louis, zijn zus, de politie en Reda zelf, behendig met elkaar versnijdt en omsmeedt tot een knappe, Babylonische taalcompositie. Tegenover de schuchtere, idealistische Louis staat zijn kordate zus Clara (geestige rol van Lotte Dunselman), die het verhaal steeds weer betrekt op zijn afwijzing van hun milieu. Daoudi laat ze soms letterlijk dwars door elkaar praten.

Maar uiteindelijk heeft Édouard Louis het laatste woord. Eelco Smits is schitterend in deze mooie, veeleisende rol: levendig, melodieus, beweeglijk en kwetsbaar. Regisseur en spelers vinden verrassend veel lucht en humor in dit tragische, pijnlijke verhaal. Net als het boek wordt de voorstelling zo een radicale oefening in empathie. ‘Je hoeft de omstandigheden maar te veranderen om de mens te veranderen’, zegt Louis. Een hoopvolle zienswijze. Maar de aangrijpende regie van Daoudi toont ook hoe eenzaam Louis in deze overtuiging is. Helaas.