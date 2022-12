Regisseur Diederik van Rooijen over omgaan met iemand anders’ levensverhaal: ‘Het kan alleen iets worden als je het je ook toe-eigent’

Regisseur Diederik van Rooijen (47) maakte voor Avrotros een dramaserie van De stamhouder, naar het gelijknamige boek van de twee jaar geleden overleden Haagse journalist Alexander Münninghoff. Hoe doe je recht aan het levenswerk van iemand anders?

Een vederlicht, toverachtig gevoel, zo omschreef de Haagse journalist Alexander Münninghoff (1944-2020) zijn staat van zijn toen hij net de Libris Geschiedenis Prijs 2015 had gewonnen met De stamhouder, een autobiografisch boek over zijn door de Tweede Wereldoorlog verscheurde familie.

‘De herfst van mijn leven is een soort Indian summer geworden’, zei hij tegen AD. Er was toen al een optie op een mogelijke film genomen, wat Münninghoff vervulde van trots. Nu, zeven jaar later, ligt er in plaats van een film zelfs een achtdelige serie.

Lange tijd hield Münninghoff zijn familieverleden verborgen. Zelfs vrienden waren er niet of slechts mondjesmaat van op de hoogte. Casper Postmaa, vriend en collega van Münninghoff, herinnert zich een drinkavond tijdens een buitenlands journalistentripje in de jaren negentig. Het gespreksonderwerp: de oorlog. Postmaa, telefonisch: ‘Na een tijdje begon Alexander te vertellen, met barse stem. Over zijn vader, een SS’er, die plotseling in een maïsveld op een Russische militair stuitte. Hoe ze beiden naar hun wapen grepen, de trekker overhaalden, maar beide wapens weigerden. Hoe zijn vader vervolgens het snelst was en met zijn schep in één klap de Rus doodsloeg.’ De anekdote doet Postmaa en de andere aanwezigen versteld staan.

Alexander Münninghoff met zijn boek ‘De stamhouder’. Beeld ANP / Caspar Huurdeman Fotografie

Een boek kwam er pas in 2014, na bijna twintig jaar research. De stamhouder is een in barokke en elegante stijl beschreven persoonlijke geschiedenis. Over een sluwe grootvader, die als Nederlander een van de machtigste mannen van Letland wordt en tijdens de oorlog een dubbelrol speelt. Over een naïeve zoon, Frans, die zich uit afkeer van de bolsjewieken en persoonlijk ressentiment tegen zijn vader bij de SS aansluit. En een kleinzoon, door zijn grootvader de stamhouder genoemd, die tragisch van zijn moeder gescheiden wordt en er vervolgens tientallen jaren over doet om zijn familiegeschiedenis te begrijpen. Evengoed is het boek een tour langs het Europa van de 20ste eeuw. Het werd door recensenten uitbundig geprezen. ‘Dit is honderd jaar eenzaamheid uit de Lage Landen, dit is het verdriet van Europa. Dit is Toergenjev’, schreef David van Reybrouck in De Correspondent.

BELANGRIJKSTE PERSONAGES EN CAST Alexander Münninghoff - de stamhouder (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) Frans Münninghoff - vader (Robert de Hoog en Marcel Hensema) Joan Münninghoff - De Oude Heer, grootvader (Gijs Scholten van Aschat) Ellen Dormeier - vriendin/vrouw (Sallie Harmsen) Wera Lemcke - moeder (Lisa Karlström en Olga von Luckwald)

Chantal van der Horst van productiebedrijf Column kreeg de rechten van het boek in handen. Ze wilde het boek voor een breder publiek toegankelijk maken, door de nadruk te leggen op het intermenselijk drama, en minder op ‘de geschiedenislessen’, zegt ze telefonisch.

Om die reden stuurde ze het boek op naar regisseur Diederik van Rooijen. Hij vond het boek ‘heel intrigerend’, zegt hij. ‘Alleen dacht ik ook: hoe gaan we dit doen? Er zit veel ‘en toen, en toen, en toen’ in.’

Het is 9 uur ’s ochtends op een ijskoude woensdag in december als Van Rooijen opkijkt van achter zijn bureau in een montagestudio in Amsterdam-Oost. Er hangt een tabakslucht, de donkere ruimte licht af en toe op door een drietal grote televisieschermen. Van Rooijen, een grote man met een flinke, golvende haardos en een stevige grijns, is al even aan het werk. In de ruimte naast de studio liggen karmozijnrode tapijten en hangt een poster van Hitchcocks Frenzy.

Waarom werkt die chronologische volgorde van het boek niet op het scherm?

‘Het persoonlijke is voor mij als filmmaker veel interessanter dan de geschiedenislessen. Ik dacht: we moeten Alexander centraal stellen en het verhaal via hém vertellen, als een reis waarin hij zijn familieverleden ontdekt. Ook zijn vrouw Ellen heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Dat zit minder in het boek, maar is wel zo. Zo is de serie ook een ode aan the woman behind the man geworden.’

Hoe is het om iemands levensverhaal te verfilmen? Je voert ook wijzigingen door in het script, in iemands verhaal.

‘Het is natuurlijk beladen om met iemands levensverhaal aan de haal te gaan. Zeker omdat Alexander er niet meer is. Je wilt hem in ere houden en iets maken waar hij trots op is – hij vond het prachtig dat zijn boek verfilmd werd – maar je moet ook je eigen ding doen. Het kan alleen iets worden als je het je ook toe-eigent.’

Amerikaanse grandeur, enthousiasme, hoge snelheid, zo valt de regiemethode van Van Rooijen samen te vatten. De stamhouder kreeg een voor Nederlandse begrippen torenhoog budget: op de set werd gesproken over een bedrag van 10 miljoen euro, al wil Avrotros geen uitspraken doen over de hoogte van het bedrag. Het is er in ieder geval aan af te zien, aan de oorlogsscènes, maar ook aan de beelden van de vooroorlogse Baltische vlakten, die werden opgenomen in Polen. Om daar een stoomlocomotief dwars doorheen te laten razen, werden kosten noch moeite gespaard. Tot tweemaal toe werd veel geld uitgegeven om de derdeklassewagons om te bouwen tot de eerste klasse, waarna ze – onfortuinlijk genoeg – door de Poolse spoorwegen werden afgekeurd omdat ze niet op het reguliere spoor konden rijden. Uiteindelijk werd voor een vermogen vanuit diep in Polen een oude Bundesbahn-locomotief naar de locatie gereden. Het maakte een van de mooiste scènes mogelijk, als Frans op zijn paard een tijdlang met een opstomende trein, met daarin Wera, meegaloppeert.

De serie ziet er prachtig uit. Marcel Hensema zei tegen me: ‘Je ziet dat Diederik zelf ook cameraman is geweest, waardoor hij een goede combinatie vormt met de andere cameraman, Rolf Dekens.’

‘Hoeveel afleveringen heb je gezien?’

Ik mocht in eerste instantie drie afleveringen bekijken.

‘You ain’t seen nothing yet. It’s just the tip of the iceberg. Holy crap. In aflevering vijf zit een eenshotscène waarin de beste vriend van Frans wordt neergeschoten. Hij wordt verward wakker, loopt over the battlefield, om hem heen ontploft alles, hij loopt een kapotgeschoten huis in en springt van de eerste verdieping op een tank, waarop nog een grote ontploffing volgt – en dat alles in één shot. Nee, je hebt nog níks gezien.’

In zijn jeugd woont Van Rooijen, als zoon van een bankier, verschillende perioden in het buitenland. In de Verenigde Staten, in een plaats nabij New York, ontdekt hij zijn liefde voor film. Hij zit er vooral achter de televisie, zo zegt hij zelf, om te kijken naar zenders als HBO en Showtime. E.T. en Jaws van Steven Spielberg zijn favorieten, maar ook sciencefiction en avonturenfilms als Star Wars en Indiana Jones.

In 2001 studeert hij af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie. Hij bekwaamt zich in verschillende disciplines van het vak, onder meer als cameraman, maar gaat ook direct aan de slag als regisseur. De bekende reclames van Albert Heijn met acteur Harry Piekema komen van zijn hand. Hij boekt successen met Stella’s Oorlog (2009), Taped (2011) en Daglicht (2013), maar het misdaaddrama Penoza – vijf seizoenen en een speelfilm – over een moeder (gespeeld door Monic Hendrickx) die een leidende positie in de onderwereld inneemt, wordt als zijn grootste prestatie gezien. De horrorfilm The Possession of Hannah Grace (2018), over een vrouw die na mislukte exorcismen op een mortuarium terechtkomt, maar (uiteraard) niet helemaal dood blijkt te zijn, maakte hij zelfs in Hollywood.

En nu is het levenswerk van Alexander Münninghoff, kleinzoon van twee Russische grootmoeders, die meer dan een handvol Europese talen sprak, wiens familie door de Europese geschiedenis werd doorkruist, die een leven leidde als een Russische grootvorst en Poesjkin hardop citeerde, die bij voorkeur een lange kamerjas aanhad en oesters, wodka en kaviaar consumeerde, in handen gekomen van een bankierszoon, Hollywood-regisseur en Spielberg-fan.

Münninghoff wist waar hij aan begon en las mee met het script, dat een aantal jaar geleden werd geschreven door Van Rooijen en Rik D’Hiet, toen de schrijver nog leefde. Toen Münninghoff las dat Frans zijn toekomstige vrouw Wera wilde imponeren door een paard te bestijgen op het bordes van Villa Romani – een detail dat hem compleet onbekend voorkwam – zei hij: ‘Dat houden we erin!’

Je hebt ook nieuwe personages ingevoegd om er af en toe wat humor in te stoppen, klopt dat?

‘Zeker. Honderd procent. Je moet ook af en toe iets van lucht hebben. Je moet uitkijken dat je niet iets maakt dat te heavy is, dan vind ik het geen amusement meer. Als het alleen maar ellende is, zou ik er zelf niet naar willen kijken. Requiem for a Dream (film van Darren Aronofsky over drugsproblemen, red.) is een heel vette film, maar die kan je maar één keer kijken, toch?’

Wat is jouw manier van regisseren?

‘Als persoon ben ik vrij specifiek en duidelijk. Ik hou van Spielberg. Daar ben ik mee opgegroeid. Qua stijl: met veel close-ups en decoupage (het opdelen van een scène in verschillende stukjes, red.). En met veel reveals (plotselinge onthullingen, red.). Maar ik vind het ook mooi hoe Spielberg dingen vertelt. Van klein naar groot. Dat vind ik ook goed gelukt aan De stamhouder. Het is héél episch, heel groots, maar tegelijkertijd is het heel klein. Namelijk: een jongen die in conflict komt met zijn vader.’

Gijs Scholten van Aschat zei tegen me: ‘Diederik houdt van duidelijkheid in zijn karakters, niet te veel suggestie.’

‘Ja. Ik wil meegevoerd worden in een avontuur. Ik ben toch meer van de grotere emoties. En die kunnen beter verteld worden als ze wat archetypischer zijn. Ik kan van mijn personages alle kanten laten zien, maar ik heb acht afleveringen en een gigantische geschiedenis te vertellen.’

Scholten van Aschat vertelde ook dat de crew na afloop van een lange dag draaien even een biertje ging drinken, maar dat jij al ging monteren, de muziek toevoegde en vervolgens diezelfde avond nog aan iedereen liet zien hoe het eruit kwam te zien.

‘Klopt. Ik kan hard werken. Eigenlijk ben ik een extreem familiemens, maar ik kan werk en privé goed scheiden. Als ik werk, werk ik. Als ik thuis ben, ben ik thuis. It’s great how my brain works. Ik slaap ook als een baby en heb geen zorgen. Anders had ik dit ook nooit gekund.’

Is deze serie opnieuw een bewijs van het toegenomen zelfvertrouwen van de Nederlandse seriewereld?

‘Tuurlijk. Door de concurrentie met Netflix, Amazon en andere streamingdiensten is de kwaliteit toegenomen. En hebben we meer budgetten. Alleen: ik word een beetje gek van de term ‘on-Nederlands goed’, wat vaak wordt gezegd. We zijn altijd goed geweest: Paul Verhoeven, Jan de Bont. Het is juist zo dat we vaak inventief zijn geweest omdat we minder resources hadden. Maar nu mogen we ook grote verhalen vertellen. En andere verhalen. Dat je nu het verhaal vertelt van een jongen bij de SS, dat ging er vroeger bij Mien uit Assen niet in. Ook dat verandert. Maar deze serie is niet on-Nederlands goed, het is gewoon Nederlands goed.’

Casper Postmaa, oud-collega en vriend van Alexander Münninghoff ‘Alexander was een intellectuele levensgenieter. Hij had veel verhalen, maar ook zelfspot. Hij sprak zijn talen: Russisch, Frans, Bulgaars, Duits, Engels en Spaans. Geen Italiaans, zei hij eens tegen me. Toch hoorde ik hem even later in het Italiaans een telefoongesprek voeren. ‘Hoe zit dat?’, vroeg ik. ‘Ja’, antwoordde hij verontschuldigend, ‘Italiaans is zo makkelijk dat je vergeet dat je het níét spreekt.’

Matthijs van de Sande Bakhuyzen over zijn rol als Alexander ‘de stamhouder’ Münninghoff ‘Ik vind het ongelooflijk jammer dat ik Alexander Münninghoff niet zelf heb kunnen ontmoeten, maar ik heb gelukkig wel een gesprek kunnen voeren met zijn zoon. Hij zei: ‘De twintig jaar durende scheiding van zijn moeder, daar zit een grote pijn.’ Uiteindelijk is het natuurlijk fictie: mijn rol is een interpretatie van Alexander. Maar die aanwijzing hielp wel enorm. Ik vind het een prachtig verhaal dat echt onder mijn huid is gekropen.’

De stamhouder is vanaf zondag 1 januari elke week te zien om 21.30 op NPO 1 en te streamen op NPO Plus.