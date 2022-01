Regisseur Clooney houdt zich op de vlakte, en toch ontroert The Tender Bar ★★★☆☆

Beeld Clair Folger/Amazon

De vader van de 11-jarige J.R. is een stem op de radio. Hij presenteert een radioprogramma en heeft een onaangenaam karakter, dat is alles wat de jongen van zijn verwekker weet. Zijn moeder wil hem in elk geval nooit meer zien.

Opgroeien zonder vader hoeft geen ramp te zijn, toont The Tender Bar. Het door George Clooney geregisseerde drama is gebaseerd op de memoires van J.R. Moehringer, die na een lastige jeugd in een arbeidersmilieu zijn weg vond naar topuniversiteit Yale en later een Pulitzerprijs won.

Met zijn in 2005 gepubliceerde boek bleek Moehringer een trendsetter: memoires over het overbruggen van een maatschappelijke kloof werden de laatste jaren steeds populairder, waarbij de auteurs elkaar overtreffen in de mate van achterstelling. In vergelijking met latere, vergelijkbare bestsellers als die van J.D. Vance (het door Ron Howard verfilmde Hillbilly Elegy) en Tara Westover (Educated) is Moehringers verhaal minder opzienbarend.

De jonge J.R. heeft het zo slecht nog niet. Wanneer zijn moeder (Lily Rabe) haar huur niet meer kan betalen, trekt ze in bij haar ouders op Long Island. Daar woont ook haar broer Charlie (Ben Affleck), een slimme en sportieve man die ondanks zijn capaciteiten nooit de sociale ladder beklom. Charlie runt een buurtkroeg en lijkt daarmee tevreden.

Oom Charlie is de vaderfiguur die J.R. nodig heeft. Hij levert volop goede raad (sla nooit een vrouw, houd wat geld achter de hand, zorg voor je moeder) en zet hem op het spoor van de literatuur. Zijn café wordt J.R.’s tweede thuis.

The Tender Bar heeft geen verrassingen in huis. Dat geldt voor het verhaal, maar ook voor de regie van Clooney, die zich als filmmaker op de vlakte houdt. Soms is zijn aanpak ronduit oubollig, zoals in het gebruik van een storende voice-over.

En toch weet deze tamme film te ontroeren. Dat is vooral te danken aan Ben Affleck, die een van zijn beste rollen speelt. Hij laat net voldoende doorschemeren dat er meer over Charlie te zeggen valt dan we door de bewonderende ogen van J.R. te zien krijgen. In die ruimte tussen weten en vermoeden ligt de charme van The Tender Bar, een klein, liefdevol monument voor de oom die je ieder kind zou gunnen.