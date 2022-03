Regisseur Brent Wilson zet Beach Boy Brian Wilson in de auto – een meesterzet ★★★☆☆

Brian Wilson: The Long Promised Road.

Hoe maak je een documentaire met iemand die al decennia lang onder zo veel mentale problemen lijdt dat een goed gesprek eigenlijk niet mogelijk is? Regisseur Brent Wilson wilde het verhaal van Brian Wilson (geen familie), meesterbrein van The Beach Boys, laten vertellen door Wilson zelf. Maar ook hij weet dat de ooit geniale liedjesschrijver en componist zelf nauwelijks nog bij machte is een coherent interview te geven, laat staan een documentaire te dragen.

Dus bedacht hij een meesterzet. Hij koppelde Wilson (79) aan de Amerikaanse journalist Jason Fine, die al een goede band met hem had, en zette ze samen in de auto. Fine rijdt in Brian Wilson: Long Promised Road langs alle plekken in Los Angeles en omstreken die belangrijk zijn geweest in Wilsons leven. Van Hawthorne, waar hij opgroeide, en Laurel Way, waar hij in 1996 zijn meesterwerk Pet Sounds componeerde, tot de huizen van Carl en Dennis Wilson, zijn inmiddels overleden broers en mede-Beach Boys.

De minicam op het dashboard filmt Fine aan het stuur en Brian naast hem non-stop. Soms hebben ze het over wat ze nu eens zullen gaan eten. Maar meestal gaat het echt ergens over en reageert Wilson ad rem, of na diepe overpeinzingen, op de onderwerpen die Fine hem slim aanreikt. Wilson krijgt dankzij de autorit langs de juiste plekken heldere ingevingen. Over de muziek, over zijn behandeling door psychiater Eugene Landy, die hem in de jaren tachtig negen jaar lang isoleerde en, het ontroerendst, over zijn broers.

Brian Wilson blijkt het soloalbum uit 1977 van zijn broer Dennis nooit te hebben gehoord. ‘Wil je die thuis even voor me opzetten?’, vraagt hij een beetje ontredderd. Waarna we hem zichtbaar aangeslagen naar de muziek van zijn broer zien luisteren. Helemaal van slag raakt hij wanneer hij hoort dat tekstschrijver Jack Rieley een aantal jaar geleden is overleden. Rieley schreef onder meer het liedje Long Promised Road dat door Carl Wilson zo mooi werd gezongen.

Brian Wilson krijgt op deze manier veel te verwerken. De kijker ziet hem in de autoritten regelmatig worstelen met zijn emoties, maar hoort hem ook mooie of geestige anekdotes vertellen. Het liefst zouden we de auto niet meer uitkomen, zo sterk is dit materiaal. Helaas moesten de makers, zoals in muziekdocu’s gebruikelijk is, ook weer een blik bekende muzikanten (Bruce Springsteen, Elton John) opentrekken voor wat uiteindelijk louter gratuit geklets is.