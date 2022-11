Regisseur Boudewijn Koops maakt gewaagde keuzen in zijn interdisciplinaire voorstelling Sympathy for the Devil ★★★☆☆

Pip Lieke Lucas en Jeffrey Hendriks in Sympathy for the Devil. Beeld Sanne Peper

Zodra de Rolling Stones-tributeband Stones Sessions op een verhoogd podium begint te spelen, verschijnen op een enorm scherm daaronder filmbeelden van een bejaarde Marianne Faithfull (Annemarie Prins) die in het ziekenhuis belandt. De jonge Faithfull (Pip Lieke Lucas) staat hierna op en neemt ons mee naar begin jaren zestig, waarin ze per toeval op een feestje door een Stones-manager wordt ontdekt. Mick Jagger (zanger Jeffrey Hendriks) schrijft een nummer voor Faithfull, ze wordt in korte tijd wereldberoemd en raakt bevriend met het roekeloze Duits-Italiaanse model Anita Pallenberg (Eva van der Post). In de ambitieuze voorstelling Sympathy for the Devil zien we hoe de levens van de vriendinnen vervlochten raken met die van de bandleden, wat resulteert in een hoop seks, drugs en nu en dan imponerend drama.

Regisseur Boudewijn Koops maakt gewaagde keuzen in zijn interdisciplinaire voorstelling. De bandleden van Stones Sessions spelen steengoede covers, maar ook personages, wat soms houterig acteerwerk oplevert. De eerste helft van het stuk leunt ook wat veel op de muziek en de dromerige filmbeelden; zodra Lucas een keer uit haar vel springt als jonge moeder en er eindelijk wat tumult ontstaat, wordt de scène alweer snel afgebroken door het volgende nummer.

De voortreffelijke Lucas, die je een paar keer omverblaast met een vurige woede-uitbarsting of een kwetsbare monoloog, houdt het stuk echter van begin tot eind overeind. Naarmate de jaren verstrijken neemt regisseur Koops ook meer ruimte om de worstelingen van de muzen (zoals een onverwachte zwangerschap) te onderzoeken, waardoor er alsnog twee vrouwen van vlees en bloed ontluiken.

En dan is er nog de verrukkelijke chemie tussen Lucas en de zanger Hendriks, die samen een aantal magische momenten creëren. Momenten die meerdere malen voor een juichend en luid applaudisserend publiek zorgen bij Sympathy for the devil.