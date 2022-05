Regisseur Barrie Kosky tilt Die Dreigroschenoper overtuigend uit de anekdotiek van de armoe

Politiechef Brown serveert in Die Dreigroschenoper Mackie Messers galgenmaal.

De officiële titel luidt Die Dreigroschenoper, de driestuiveropera, maar tekstschrijver Bertolt Brecht en componist Kurt Weill spraken liever van ‘een stuk met muziek’. Opera was nu net de kunst die ze lek wilden prikken met scènes rond schooiers en hoeren in 18de-eeuws Londen. Gammele zang en een wrak orkestje pasten daar beter bij.

Operazangers hebben in Die Dreigroschenoper dan ook niets te zoeken. Zingend acteervolk des te meer. Bij een gastspel in Internationaal Theater Amsterdam had het Berliner Ensemble dat goed begrepen. Neem de rol van Mackie Messer, de gladde schoft. Of hij nu sprak of zong, Mackie dreigde, fleemde en raspte magistraal via de keel van acteur Nico Holonics.

Viel uit een stem weinig melodisch te bakken, dan deed operaregisseur Barrie Kosky ook geen moeite. Zo mocht politiedochter Lucy gieren als een slippende koppeling. En politiebaas Brown werd een hilarische travestierol van actrice Kathrin Wehlisch, die rondschuifelde als een gedrogeerde Charlie Chaplin.

Kosky tilde Die Dreigroschenoper overtuigend uit de anekdotiek van de armoe. Bij hem geen lompenproletariaat, maar keurig geklede lui in een abstract stellagedecor. Hij smeedde Brechts satire over vreten en moraal soepel om tot een radeloze zoektocht naar genegenheid. ‘Love me’, was de boodschap die tot slot neerdaalde in lichtletters.

Wat klonken ze lekker schraal, de piano en de banjo. Wat smeerde de steelgitaar fijne klodders. En een traktatie was de scène met Mackies galgenmaal. Politiechef Brown komt op met een lullig piepend serveerkarretje. Hij scharrelt wat en zegt briljant getimed: ‘Mack, hier sind deine Spargel.’