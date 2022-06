Regisseur Ada Ozdogan: ‘Ik sta op de schouders van andere kunstenaars, maar ik doe mijn eigen ding’

Ada Ozdogan Beeld Catharina Gerritsen

‘Ik heb een enorme behoefte aan nieuwe verhalen. Ik wil niet vanuit een oud repertoire Shakespeare gebruiken om iets te kunnen zeggen over het Nederlandse slavernijverleden, dat is geforceerd. Dan denk ik: laten we gewoon een nieuw verhaal schrijven.’

In een studio van Theatergroep Rast in Amsterdam vertelt regisseur Ada Ozdogan bezield over haar nieuwe theatervoorstelling Grace, binnenkort op festival Oerol op Terschelling en daarna elders in het land. Ze heeft zojuist de acteurs uitgezwaaid die kostuums hebben gepast, onder wie Momo Samwel en de voor de Theo d’Or-toneelprijs genomineerde Charlie Chan Dagelet, de hoofdrolspeler. Ozdogan schreef samen met Samwel het script voor Grace, beiden moeten nog een beetje wennen aan de dubbele petten.

Ozdogan: ‘Vanuit mijn klassieke opleiding heb ik kennis opgedaan over toneelschrijven, maar ik vind het moeilijk om als schrijver alles uit jezelf te halen. Nathan Vecht, die het scenario van de tv-serie Het jaar van Fortuyn schreef, heeft ons geholpen met de opbouw, de intentie van ieder personage en wat we per scène willen bereiken.’

Grace is geïnspireerd op de Quentin Tarantino-film Django Unchained, waarin een vrijgekochte tot slaaf gemaakte wraak neemt op zijn onderdrukkers. Ozdogan koos bewust voor een vrouwelijke ‘Django’ (‘ik dacht: niet weer een man’) die op het fictieve eiland ‘De Kolonie’ met hulp van twee premiejagers haar geliefde wil bevrijden van een kwaadaardige plantagehouder.

Ozdogan: ‘We leerden op school dat de VOC-voorvechters de helden waren en tot slaaf gemaakten de arme slachtoffers. Dat terwijl de bevolking van Nederlands-Indië allesbehalve mak was. Daarom wilden we in ons stuk dat de mensen van kleur de helden zijn. Zij hebben al die ellende moeten ondergaan en de situatie echt niet altijd voor lief genomen.’

Net als Tarantino poogt Ozdogan een wereld te creëren waarin geweld wordt gedoogd. Ook de vormelijke acteerstijl, invallende hiphopbeats en een scène waarin een lichaamsdeel wordt afgesneden, herinnert aan Tarantino.

Ozdogan steekt haar schatplichtigheid niet onder stoelen of banken. ‘Filmregisseur Martin Scorsese zei: ‘Je kunt alleen een goede maker worden, als je weet wat er vóór jou is gebeurd.’ Ik vind het gek als sommige kunstenaars ontkennen dat ze door anderen zijn beïnvloed en pretenderen dat het allemaal vanuit henzelf komt. Ik sta op de schouders van allerlei vette kunstenaars. Ik borduur voort op wat anderen hebben gemaakt. Dat werkt goed, want ik maak er toch wel mijn eigen ding van.’

De fascinatie voor film is bij Ozdogan met de paplepel ingegoten; haar moeder is van oorsprong filmmaker, ze keken samen veel films en bespraken dan waarom een regisseur voor een bepaald shot koos. ‘Ik denk veel in camerabeelden als ik theater maak. Soms wil ik een shot op een acteur, maar ik heb natuurlijk geen camera. Dus zeg ik tegen de acteur: ‘Je moet dáár gaan staan, want we moeten de focus hebben op deze tekst en ik wil nu jouw gezicht en emotie zien.’ Daar ben ik vrij mierenneukerig en streng in.’

Voordat haar ouders als politieke vluchtelingen in Amsterdam belandden, woonden ze in Istanbul. Haar moeder studeerde daar aan de Technische Universiteit, haar vader was journalist met een eigen krant. In Nederland kreeg haar moeder voet aan de grond als tv-maker, haar vader werkt bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ozdogan heeft haar Turks-Koerdische achtergrond subtiel verwerkt in Grace: een van de premiejagers is een Koerdische vluchteling uit Turkije, gespeeld door Sidar Toksöz. Hij vervult ook de rol van een dengbêj (Koerdisch voor ‘verhalenverteller’), maar hij wil geen spreekbuis zijn van de gemeenschap. Puntig verkondigt hij in Grace: ‘Dit is niet wat ik verkoop. Ik wil niet gereduceerd worden tot mijn achtergrond.’

Hoewel Ozdogan altijd al regisseur wilde worden, gaf haar moeder haar het advies eerst zelf toneel te spelen. Anders zou ze, verlegen als ze was, later geen crew kunnen leiden. Na de middelbare school wilde Ozdogan naar de Filmacademie, maar ze was nog te jong. Toen ze de regieopleiding op de Toneelacademie in Maastricht mocht volgen, raakte ze in paniek. ‘Mijn moeder zei: ‘Dit is perfect, want nu ga je een klassieke opleiding doen, daarna kun je altijd nog de filmwereld in.’ Ik ben verknocht geraakt aan het theater, maar ooit wil ik een film regisseren. Maar eerst ben ik het schrijven en regisseren voor theater aan het uitvogelen. Een film maken kan mijn hele leven nog.’

Grace van Theater Rast, 10/6 t/m 18/6 op Oerol Festival; 9/7 t/m 16/7 Over het IJ Festival, dit najaar in diverse theaters.