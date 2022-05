Régine Zylberberg, clubdiva en vernieuwer van het nachtleven, op 92-jarige leeftijd overleden

Régine Zylberberg Beeld Getty Images

Haar bijnaam had zij zelf bedacht, maar dat maakte de eretitel niet minder verdiend. De gisteren overleden Régine Zylberberg werd bekend als de Franse ‘koningin van de nacht’, en als zodanig wordt zij herdacht van Frankrijk tot Monaco en de Verenigde Staten.

Zylberberg werd in 1929 geboren in Anderlecht, en vluchtte bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog met haar ouders naar Frankrijk. Ook daar moest de Pools-Joodse familie onderduiken, maar de opgroeiende tiener overleefde de Holocaust. Na de oorlog bekwaamde Zylberberg zich in de zangkunst: zij vertolkte opgewekte liefdesballades in de Parijse theaters en nachtclubs, en werd in Frankijk een grote vocaliste. Maar haar eeuwige, wereldwijde roem vergaarde zij na haar carrière op het podium. In 1957 begon Zylberberg een eigen club met de toepasselijke naam Chez Régine, aan de Rue de Ponthieu, op een steenworp afstand van de Champs-Élysées.

De nachtclub werd een sensatie, allereerst vanwege de aankleding met spiegels aan het plafond en een doorschijnende dansvloer met afbeeldingen van panters op de achtergrond. Maar ook omdat heel hip en voornaam Parijs zich in de tent verzamelde. Zylberberg werd een horeca-bekendheid en opende Chez Régines in Londen, New York en Monte-Carlo.

In Parijs nam zij intussen de club Le Whisky à Gogo over, en daar schreef zij geschiedenis. In een nachtclub in de Duitse stad Aken was eind jaren vijftig al een eerste disc-jockey gesignaleerd, die in een club platen opzette. Zylberberg besloot die noviteit te verfijnen. Zij gooide de al jaren dienst doende jukebox uit Le Whisky à Gogo en installeerde daarvoor in de plaats twee platenspelers, die zij aan elkaar en aan het geluidssysteem verbond. De gastvrouw nam zelf plaats achter de draaitafels, en kon nu live muziek opzetten zonder dat er vervelende stiltes in het repertoire zouden vallen. Daarmee vond Zylberberg feitelijk de moderne ‘discothèque’ uit, waar non-stop muziek klonk.

De nachtclubtycoon bleef clubs openen en drukte ook in de jaren zeventig haar stempel op de uitgaanscultuur, vooral in de Verenigde Staten. Zylberberg verhuisde naar New York en betrok een etage in het beroemde Delmonico Hotel, waar zij ook meteen een nachtclub begon. Ook ontwikkelde ze een modelijn met onkreukbare kleding, die het nachtleven verder moest veraangenamen.

Zylberberg genoot van haar mondiale faam maar liet zich er ook weleens door meeslepen. Eind jaren negentig werd de clubdiva gearresteerd na een vlucht met American Airlines, omdat zij en haar zoon Lionel sigaretjes opstaken en weigerden die weer te doven. Gisteren overleed de zangeres, ondernemer en vernieuwer van het nachtleven, op 92-jarige leeftijd.