‘Red, Yellow, Blue’, het nieuwe album van De Staat, heeft veel nummers om lekker op los te gaan ★★★☆☆

Red, Yellow, Blue, het nieuwe album van De Staat, is eigenlijk een compilatie van nummers die de band sinds 2021 heeft uitgebracht. Liedjes werden door de band rond zanger Torre Florim steeds in drie kleuren onderverdeeld en uitgebracht, het album kent per primaire kleur vijf liedjes. Beginnend met rood, dat de donkere agressieve kant laat horen, dan de meer dansbare gele tracks en tot slot vijf wat meer introspectieve nummers, geschakeerd onder blauw.

Elf van de vijftien nummers zijn al bekend, het ‘gele’ Bombti springt er van de nieuwe het meest uit. Een stuiterende rocktrack die, zoals veel nieuwe Staat-nummers, vooral gemaakt lijkt om tijdens concerten lekker op los te gaan. Florim wil van de meeste rode en gele nummers een nieuwe Witch Doctor maken. Het klinkt allemaal lekker, maar de blauwe nummers tot slot zijn net wat spannender en subtieler opgebouwd.

De Staat Red Yellow Blue Pop ★★★☆☆ Virgin/Universal