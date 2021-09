Rechtvaardigheid: kroegen moeten vier minuten langer openblijven

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Zoals iedereen weet is de dinsdagkrant de prominentste spot in opinieland. Als ik over de redactie van de Volkskrant wandel, word ik dan ook regelmatig geconfronteerd met afgunstige blikken van collega’s. Daar wen je aan, maar in de weken dat de afgunst omslaat in pure haat, weet ik dat er meer aan de hand is: er staat weer een coronapersconferentie voor de deur.

Dat heeft alles te maken met de strategie van dit kabinet. Op zondag wordt alvast een aanzienlijk deel van de voorgenomen maatregelen gelekt, dan hebben ze nog twee dagen om te monitoren wat het volk ervan vindt. Op basis daarvan worden dan definitief knopen doorgehakt, want draagvlak is alles. Zo zullen ze het ooit tijdens de parlementaire enquête verdedigen: ‘Dit is wat de mensen wilden! Wie zijn wij om daar niet naar te luisteren?’

Dat maakt de maandag – de dag waarop dit stukje online verschijnt – en de dinsdag ronduit magisch. Als het nu lukt om ophef te creëren over iets uit het gelekte maatregelenpakket, heb je direct invloed op de levens van miljoenen mensen. Een machtig gevoel.

Helaas is dit misschien wel mijn laatste kans om een belachelijke maatregel te forceren en zo te tonen waar dinsdagopiniemakers toe in staat zijn. Daarom is het een schande dat kroegen niet vier minuten langer open mogen blijven. Hebben we dat niet verdiend met z’n allen? Dat we in ieder geval het gevoel krijgen dat we de nacht hebben aangetikt? Bovendien moeten we straks bij binnenkomst van de kroeg een QR-code tonen, dat kost tijd. Die vier minuten moeten er aan het eind van de avond bij worden opgeteld: dat heet rechtvaardigheid.

Als dinsdag blijkt dat kroegen vanaf 25 september nog steeds om 00.00 en niet om 00.04 uur moeten sluiten, heeft dit kabinet al zijn geloofwaardigheid verloren.