Rechtszaak tegen erven Michael Jackson om seksueel misbruik opnieuw afgewezen

Michael Jackson in 2005. Beeld AP

Robson, die in 2019 te zien was in de veelbesproken HBO-documentaire Leaving Neverland, claimt dat zanger Michael Jackson (1958-2009) hem vanaf zijn 7de jaar (in 1990) seksueel heeft misbruikt. Het misbruik zou volgens Robson jarenlang hebben geduurd.

De rechter wees de zaak af omdat de bedrijven die Jackson destijds beheerde geen enkele juridische verantwoordelijkheid hadden om jongens te beschermen tegen seksueel misbruik. Eerder werd de zaak ook al eens afgewezen, maar in 2020 werd die heropend omdat de staat Californië aanklagers inzake seksueel misbruik bij minderjarigen meer tijd geeft hun verhaal te doen.

Robson beschuldigde Jacksons bedrijven MJJ Productions en MJJ Ventures ervan het misbruik mogelijk te hebben gemaakt. Volgens de rechter was daarvan geen sprake, omdat de bedrijven geen inspraak hadden. Ze behoorden tijdens zijn leven namelijk allemaal toe aan Michael Jackson.

Robsons advocaat Vince Finaldi liet weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. ‘Als deze beslissing niet wordt teruggedraaid, dan zijn duizenden kinderen in gevaar. Kinderen die werkzaam zijn in de entertainmentindustrie, waar mensen met macht dagelijks misbruik maken van hen. Deze kinderen verdienen bescherming en veiligheid.’

De rechter wees eerder al eenzelfde soort rechtszaak af, die aangespannen was door James Safechuck, die eveneens was te zien in Leaving Neverland. Ook in die zaak is er in hoger beroep gegaan.

De advocaten van Michael Jackson ontkennen dat Jackson zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. ‘Wade Robson is al acht jaar bezig de erven van Jackson aan te klagen en alle bedrijven die daarbij gemoeid zijn’, stellen zij in een verklaring. ‘Ondanks al zijn inspanningen zijn zijn aanklachten keer op keer afgewezen.’