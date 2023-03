De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: stop de rechtse censuur.

Het volk heeft gesproken, vanaf nu maken de boeren de dienst uit. Laat me vooropstellen dat ik niets tegen boeren heb; sommige van mijn beste vrienden zijn weleens op een boerderij geweest. Toch maak ik me ernstige zorgen. Wie het partijprogramma van BBB leest, ziet namelijk dat je de woorden ‘hoger’ opgeleid en ‘lager’ opgeleid niet meer mag zeggen. Het moet voortaan ‘theoretisch’ en ‘praktisch’ opgeleid zijn. Caroline van der Plas krijgt steun van rechtse opiniemakers als Marianne Zwagerman, die al jaren bezig is met een onversneden haatcampagne tegen de termen.

Ik heb niets tegen lageropgeleiden, sommige van mijn oud-klasgenoten van de basisschool zijn lager opgeleid. Maar dat rechts het mij verbiedt om van ‘hoger’ en ‘lager’ te spreken omdat praktisch opgeleiden zich anders weleens beledigd zouden kunnen voelen, is doodeng. What’s next? Moet het kaartspelletje ‘hoger, lager’ straks ‘theoretisch, praktisch’ genoemd worden? Mogen we het straks ook niet meer hebben over hoger of lager water? Wordt hoog water dan theoretisch water? Daar beledig je niemand mee, maar als de de dijken overstromen kan ik u verzekeren dat de problemen behoorlijk praktisch van aard zullen zijn.

Rechts heeft een ziekelijke obsessie met het verbieden van taal; partijen zoals BBB stellen meldpunten voor waar je docenten die in hun ogen foute taal gebruiken kunt verklikken, in Florida mogen scholieren niet meer leren over racisme omdat dat beledigend is voor racisten, noem een PVV’er ‘wit’ en hij wordt witheet; je moet ze blánk noemen, alsof ze fucking vanillevla zijn. De agenda van de tere zieltjes op rechts is duidelijk: alle woorden waaraan ze een vervelend gevoel overhouden, moeten weg. Maar dat je zaken niet meer mag benoemen, betekent niet dat ze er niet zijn. Laten we daarom, juist na deze verkiezingsuitslag, pal staan voor het vrije woord.