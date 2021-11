Rechter legt waterbedrijf bouwstop op na protest van architect Wim Quist

Het complex van Waterbedrijf Evides, ontworpen door Wim Quist. Beeld qwa architecten

Wim Quist ontwierp tussen 1965 en 1977 drie beeldbepalende drinkwatercomplexen in Rotterdam voor de toenmalige Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL). Het huidige waterbedrijf, Evides, wil aan het bestaande Dienstengebouw bij de Van Brienenoordbrug een nieuw hoofdkantoor plakken.

Een ‘culturele wandaad’, oordeelde de nu 91-jarige Quist eerder in de Volkskrant. ‘Dit is de grond van mijn leven als architect. Het is op basis van dit werk dat ik werd gevraagd om het Kröller-Müller Museum in Otterlo uit te breiden, en dat ik ben uitgenodigd als hoogleraar aan de TU Eindhoven en vervolgens als rijksbouwmeester.’

Quist hoorde vorige zomer van de nieuwbouwplannen, gemaakt door architectenbureau V8. Volgens hem sluit het driehoekige ontwerp niet aan bij zijn compositie. Hij maakte alternatieven die beter zouden aansluiten bij zijn originele ontwerp, maar Evides besloot daar niets mee te doen. Het waterbedrijf liet eerder weten dat er bij de aanbesteding ‘expliciet als voorwaarde is gesteld dat het ontwerp moest aansluiten bij het huidige ontwerp en karakter van het dienstencomplex’ van Quist.

Architect Wim Quist. Beeld Erik Smits

Volgens de rechtbank is bij het ontwerp van het nieuwe kantoor ‘sprake van een niet-toegestane wijziging van het werk van Quist’. De komende zes maanden moet er daarom eerst worden overlegd tussen Quist en Evides. Tot die tijd geldt een bouwstop: er mag niet worden gesloopt of gebouwd aan of rond het Dienstengebouw, op straffe van een dwangsom.

Evides zal zich aan die tijdelijke bouwstop houden, laat het bedrijf weten. De werkzaamheden waren nog niet begonnen. ‘De gewenste driehoeksvorm van het nieuwe hoofdkantoor is volgens de rechter toegestaan en kan door Evides worden gehandhaafd’, aldus een woordvoerder van het bedrijf. ‘Evides heeft wel de opdracht meegekregen om – in overleg met de heer Quist en V8 – een alternatief te bedenken voor de verbinding tussen het bestaande Dienstengebouw en het nieuwe hoofdkantoor.’

Evides verwacht ‘snel nader tot elkaar te kunnen komen’. Quist wilde nog niet reageren op het vonnis. Mocht hij over zes maanden niet tevreden zijn met de uitkomst van het overleg, dan kan hij opnieuw naar de rechter stappen.