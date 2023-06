Rechtbank bevestigt ontslag directeur Haagse kunstacademie KABK

Ranti Tjan (midden) voorafgaand aan de rechtszaak op 30 mei. Beeld Lina Selg

Tjan was de afgelopen maanden in conflict geraakt met Huug de Deugd, voorzitter van het college van bestuur. Inzet van het conflict was de organisatiestructuur van de Hogeschool der Kunsten, waar de KABK met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag onder valt. Tjan had zijn ontslag aangevochten, maar de rechter acht de arbeidsrelatie verstoord en vindt het ernstig verwijtbaar dat Tjan informatie over het conflict deelde met medewerkers en studenten van de KABK.

Geen ontslagvergoeding

De rechter geeft de hogeschool op alle punten gelijk. Dat houdt in dat Tjan, die in geval van ontslag 384 duizend euro had geëist als ‘billijke vergoeding’, geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Tjan, die sinds maart op non-actief is gesteld, overweegt in hoger beroep te gaan.

Het is al lange tijd onrustig op de KABK. Toen Tjan aantrad in juni 2022, had de kunstopleiding al bijna een jaar geen directeur. Tjans voorganger was opgestapt naar aanleiding van een kritisch rapport. Daarna werd de kunstacademie korte tijd geleid door een interim-directeur wiens reorganisatieplannen in slechte aarde vielen. Op de Haagse kunstacademie begint vrijdag de Graduation Show, de eindexamenexpositie.

Steunbetuigingen

Tjan overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. ‘De honderden steunbetuigingen van zowel docenten, studenten, kunstenaars, collega’s en belangstellenden die ik de afgelopen drie maanden ontvangen heb, zijn een enorme opsteker en een steun in de rug voor een betere KABK’, stelt hij in een reactie aan de Volkskrant. ‘Ik overweeg om in hoger beroep te gaan omdat het onrechtvaardig is dat je uitspreken kan leiden tot uitsluiting. Studenten en docenten hebben hier geen goed voorbeeld aan.’