‘Rebelse genieën’ laat mooi zien hoe kleinzielig grote geesten kunnen zijn ★★★★☆

Aan het eind van de 18de eeuw werd in de Duitse provinciestad Jena de Romantiek geboren. De historicus Andrea Wulf (1972) houdt het in Rebelse genieën – De eerste romantici en de uitvinding van het ik op zestien vaders en moeders van de Romantiek, waarbij de moeders, zoals dat ging en vermoedelijk nog steeds hier en daar gaat, ten onrechte een wat ondergeschikte rol kregen toebedeeld. Zij schreven en dachten mee, maar hun teksten werden veelal onder de namen van de vaders gepubliceerd.

De rebelse genieën waren tijdgenoten van de ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-1859), over wie Wulf in 2015 een biografie publiceerde. In de Volkskrant luidde het oordeel van Marcus Werner over die biografie destijds: ‘In principe staat alles erin, in Wulfs boek.’

Wulf, die in India geboren werd, in Duitsland opgroeide en in het Engels schrijft, geeft in de proloog van haar boek aan dat haar studie over Jena en wat zij noemt de Jena-kring (de zestien ouders van de Romantiek) voortvloeit uit haar boek over Von Humboldt: ‘Waar kwam dit – jouw, mijn of ons collectieve gedrag – allemaal vandaan? Wanneer stelden we voor het eerst de vraag: hoe kan ik vrij zijn? Tijdens mijn onderzoek naar Alexander von Humboldt (…) vond ik het antwoord op deze vragen in Jena.’

Waarom Jena?

In wezen gaat haar boek om twee vragen, die al door diverse andere denkers zijn gesteld, maar vermoedelijk nooit helemaal bevredigend werden beantwoord: wat is Romantiek en waarom werd die Romantiek uitgerekend in Jena geboren?

Om met de laatste vraag te beginnen, ook Wulf slaagt er niet in een definitieve verklaring te formuleren. Zij stelt dat het de Franse Revolutie was, met al haar idealen en uitspattingen, en vervolgens de bezetting van Duitse stadjes door Franse soldaten, die ervoor zorgde dat de geest van de revolutie zich ook ten oosten van Frankrijk kon ontplooien. Je kunt je afvragen waarom de Romantiek dan niet in Frankrijk werd geboren, als die revolutie zo’n doorslaggevende rol speelde, maar die vervolgvraag laat Wulf onbeantwoord.

Misschien is de vraag naar de geboortegrond van de Romantiek te groot, voor je het weet vergaloppeert de schrijver zich met ongemakkelijke beschouwingen over de Duitse volksaard. Voor wie meent dat het ‘ik’ niet bestond totdat een zestiental personen het in Jena uit de grond stampte, is het inderdaad niet ondenkbaar dat een unieke volksaard vanzelfsprekend bij een volk hoort.

Een van de erfenissen van de Romantiek wordt gevormd door een bepaald soort mythisch nationalisme en hoewel Wulf dat even aanstipt, had ze er allicht net iets langer bij kunnen stilstaan. Het individualisme én de strijd tegen het individualisme zijn doordesemd van romantisch gedachtengoed, dat is de paradox die de gemoederen hier en elders enorm bezighoudt: hoe verhoudt de volksaard zich tot het individu, hoe deze volksaard het best aan de vreemdeling te verklaren, kun je lid worden van een volk zoals je lid wordt van een roeiclub? Zelfs het humanistische denken over deze en andere vragen is niet vrij van romantische smetten, waarmee ik niet wil beweren dat de Romantiek iets is wat we zouden moeten overwinnen. Dat zou, zoveel mag duidelijk zijn, ook onmogelijk zijn.

Wulfs verdienste is dat zij de aartsvaders en aartsmoeders van de romantische beweging alle aandacht geeft en dat haar onderzoek, voor zover ik kan nagaan, buitengewoon grondig is. Niet alle details verdienen het misschien om grondig te worden genoemd, en in sommige gevallen vraag je je af of de lijn tussen onderzoek en fantasie niet te dun geworden is, zoals in de beschrijving van de affaire tussen Dorothea Veit (1764-1839) en Friedrich Schlegel (1772-1829): ‘Ze lag daar met haar haar los, de lange donkere krullen golvend over haar wulpse borst, en hij legde zijn hoofd op haar zachte boezem en luisterde naar het kloppen van haar hart. Hij kon niet ophouden haar te kussen.’

Onuitstaanbaar dorps

Dat Wulf zich af en toe verliest in zinnen die eerder thuishoren in wat in Frankrijk een roman de gare heet, was misschien onvermijdelijk. Alles wat menig hedendaagse literaire gemeenschap zo onuitstaanbaar dorps maakt (jaloezie, kleinzieligheid, het uitdragen van het eigen miskend zijn) blijkt ook al aanwezig in het Jena van de late 18de eeuw. Hooguit maakte men duidelijker onderscheid tussen eerzucht en geldzucht en was het geloof in het idealisme van de Romantiek nog oprecht, niet geveinsd en daarom vanuit ons perspectief ietwat naïef. Oftewel, ideeën speelden een wezenlijke rol in de Jena-kring, en die ideeën waren meer dan alleen instrumenten in dienst van wat tegenwoordig de hoogste macht is, ons geloof in succes.

Het blijft hoe dan ook heerlijk te lezen over de kleinzieligheid van grote geesten – Wulf is er een meester in om deze kleinzieligheid zonder onnodig gemoraliseer smaakvol op te dienen – al was het maar omdat de lezer daarna zoveel beter in staat is met de eigen kleinzieligheid verder te leven. Goethe (1749-1832) komt er qua kleinzieligheid misschien nog het beste vanaf, vermoedelijk omdat hij een voorkeur heeft voor pragmatisme en een natuurtalent voor diplomatie bezat. En allicht ook weinig reden had zich miskend te voelen.

Ondanks alle intrige blijven de grote geesten natuurlijk bestaan (hoewel het woord ‘genie’ een ironische, ja zelfs dubieuze bijklank heeft gekregen) en en passant laat Wulf toch wat ideeën passeren, zodat de oplettende lezer een beeld krijgt van wat Romantiek allemaal is en wie welk idee heeft gebaard. Het is weliswaar een van de theses van Wulf, daarin is ze ongetwijfeld niet de enige, dat de Jena-kring als collectief een prachtig monster op de wereld heeft gezet. Maar elk collectief valt vroeg of laat uiteen in individuen.

Over de filosoof Friedrich Schelling (1775-1854) schrijft ze bijvoorbeeld: ‘Kunst was het snijpunt van het ideaal en de werkelijkheid.’ Alsmede: ‘De mens kon de natuur alleen werkelijk begrijpen door het creatieve werk van kunstenaars, niet door het lezen van wetenschappelijke verhandelingen of theorieën.’

De filosoof Georg Hegel (1770-1831) speelt een bijrol in Wulfs boek met zijn typering van de Verlichting: ‘Alles is nuttig.’ Tegen dat nuttigheidsdenken keerden de romantici zich, iets wat Novalis, pseudoniem van Friedrich von Hardenberg (1772-1801), zo verwoordde: ‘De wereld wordt een droom, de droom wordt de werkelijkheid.’

Het ‘ik’ op een troon

De weerzin tegen ‘het toenemend materialisme van de moderne wereld’, zoals Wulf een deel van de Romantiek samenvat, kun je tegenwoordig vrijwel overal vinden. Sterker nog, waar niet? Wat mag aangeven hoe sterk de romantische ideeën zijn, zo sterk wellicht dat de romantici uiteindelijk juist bijdragen aan het materialisme dat ze beweerden te bestrijden. Zoals elke ideologie en religie biedt namelijk ook de Romantiek volop mogelijkheden voor ambiguïteit, om niet te zeggen een dubbele moraal: hypocrisie.

Het was de filosoof Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) die het ‘ik’ op een troon zette waar het nooit meer helemaal van af is gegleden: ‘De bron van alle werkelijkheid is het ik.’ Het is begrijpelijk dat dit enorm veel enthousiasme losmaakte onder de studenten in Jena – wie wil niet de schepper zijn van zijn eigen universum? Maar de zon komt niet op omdat het ik dat wil en iets soortgelijks werd al opgemerkt door enkele van Fichtes tijdgenoten.

Weerzin tegen nuttigheidsdenken en materialisme, verheerlijking van natuur, kunst en de al dan niet vermeende uniciteit van het eigen ik, scepsis of zelfs weerzin tegen de rede, verlangen naar verbondenheid met het universum, al dan niet via religie of vervangende religie (het mythische eigen volk), allemaal bouwstenen van de Romantiek en toch is daarmee de Romantiek niet afdoende gedefinieerd. De Romantiek bleek een sfinx die altijd weer van gedaante verandert.

Wie wil weten wat hij van deze aanjagers van de Romantische beweging moet lezen, kan beter terecht bij De esthetische revolutie van Arnold Heumakers uit 2015, al legt dat boek de nadruk op het ontstaan van het hedendaagse kunstbegrip.

Open relaties

Maar wie wil lezen over de opgang en ondergang van een bijzonder groepje Duitse hemelbestormers en ondertussen wat filosofie- en geschiedenislessen tot zich wil nemen, kan zijn hart ophalen aan het boek van Wulf. Zo laat zij zien hoe de seksuele revolutie eigenlijk al plaatsvond in Jena aan het eind van de 18de eeuw, overspel en open relaties waren aan de orde van de dag, en menig denker vocht manmoedig tegen de eigen jaloezie. Een enkeling (Wilhelm von Humboldt) won het gevecht. Hij hield zoveel van zijn vrouw dat het hem tevreden stemde dat zij geluk vond in talloze affaires.

Mij fascineerde vooral de ondergang. Zo schrijft Wulf over Schelling, nadat zijn vrouw en voormalige minnares Caroline Böhmer-Schlegel-Schelling (de Jena-kring deelde niet alleen ideeën maar ook partners) is overleden: ‘Alleen in eenzaamheid kon hij troost vinden, verklaarde hij. Er deden geruchten de ronde dat hij nog steeds de tafel voor haar liet dekken en haar japon over de stoel hing zodat hij kon doen alsof ze er nog was.’

Wulfs conclusie is wat braaf. Ze eindigt met een pleidooi voor empathie en het ‘omarmen van de ander’, daar kun je weinig tegen hebben, maar de gemiddelde heidag van het gemiddelde bedrijf eindigt ook met empathie en het omarmen van de ander.

Als Wulf haar eigen boek grondiger had gelezen, had ze een conclusie getrokken die meer recht doet aan haar studie. Veel van die grondleggers van de Romantiek zijn vroeg of laat gaan doen wat Schelling deed: veinzen dat de ander er nog is, terwijl die ander allang verdwenen is.

Het laatste woord is niet empathie, het laatste woord is verbeeldingskracht, fantasie, die al te aantrekkelijke combinatie van doodsverachting en doodsdrift, die ons kan redden, maar waaraan we net zo hard ten onder kunnen gaan.

Andrea Wulf: Rebelse genieën – De eerste romantici en de uitvinding van het ik. Uit het Engels vertaald door Fennie Steenhuis, Nannie de Nijs Bik-Plasman en Mijke Hadewey van ­Leersum. Atlas Contact; 608 pagina’s; € 39,99.