‘Rebel is te zien als pamflet tegen IS. En IS was tegen muziek, dan is een musical de beste vorm’

Voor hun nieuwste film maakten de Vlaamse cineasten Adil el Arbi en Bilall Fallah een paar ongebruikelijke keuzen. Nu is het afwachten hoe die gaan uitpakken. ‘We zullen het zien. Diep van binnen voelt dit als de juiste manier.’

Cannes, mei 2022. Adil el Arbi (34) en Bilall Fallah (36), de Vlaamse specialisten van de genrefilm, zijn zo zoetjesaan uitgegroeid tot de kroonprinsen van Hollywood. Terwijl de wereld na hun Bad Boys for Life (2020) afwisselend in en uit lockdowns pendelde, leverden zij de tv-serie Grond (2021) en Marvel-reeks Ms. Marvel (2022). De draaiperiode voor Batgirl zat er bijna op – niemand wist nog dat filmstudio Warner Bros de release van hun superheldenfilm na tegenvallende testvertoningen zou afblazen. Dát nieuws zou afgelopen augustus hun feest stevig verstieren.

Maar in mei schijnt de zon nog onafgebroken. Ze stuiteren. Want ze hebben óók net hun persoonlijkste en radicaal eigenzinnige Rebel afgerond. Een jihadmusical, mochten er überhaupt woorden bestaan om hun film te beschrijven over Brusselse jongens die naar Syrië reizen om te vechten voor IS. En die film gaat ook nog in wereldpremière op het grote filmfestival van Cannes.

Rebel noemen ze artistiek, dichtbij, persoonlijk. ‘Dit is geen Marvel. Geen superheldenfilm. Geen Bad Boys’, zegt El Arbi. ‘We vinden het belangrijk om grote films af te wisselen met persoonlijke projecten’, vult Fallah aan. ‘Het is extreem leuk om films te maken in Hollywood. Met alle toys, al het budget. Maar tegelijk kun je er niet de risico’s nemen die wij met Rebel hebben genomen. We hebben dingen gedaan waarvan we dachten: gaat dit wel werken? We zullen het zien. Diep van binnen voelt dit als de juiste manier.’

Rebel

Ze hebben geprobeerd een tijdsdocument te maken, zegt El Arbi, zoals Oliver Stone dat deed met Platoon en Born on the 4th of July. ‘Wij kijken naar de tijd rond 2012. Een grote groep jongeren, van Marokkaanse origine, moslims zoals wij, uit Brussel, vaak even oud, vertrok opeens naar Syrië. Uiteindelijk zie je dat daar radicalisering plaatsvindt. Er ontstaat een maffiaorganisatie die een radicale interpretatie van de islam gebruikt om anderen uit te schakelen.’

Fallah: ‘We zagen meerdere jongens uit onze buurt vertrekken. Dat was confronterend om te zien. Waarom zijn ze gegaan? Die vraag werd een belangrijke drijfveer om deze film te maken.’

El Arbi: ‘Wij hadden een passie, een toekomst: films maken. Bij de jongens die naar Syrië gingen ontbrak dat allemaal. Ze hadden het gevoel dat ze hun leven hebben verknald, dachten dat ze dáár iets goeds kunnen doen. En meer dan dat: ze gaan helden zijn, superhelden. Tel daar de religieuze component bij op, want als ze sterven gaan ze óók nog naar het paradijs.’

Rebel

Het idee om die geschiedenis deels vorm te geven als veredelde musical zal niet in het brein van veel filmers zijn opgekomen, maar de aanpak lag voor beide Vlamingen voor de hand. El Arbi: ‘Soms is het lastig om gedachten, emoties en de hele complexiteit van een gebeurtenis te uiten in pure dialoog. Normale scènes in documentairestijl voldeden niet. Muziek is een universele taal, zelfs al versta je de teksten niet. In de poëzie van de zang en dans voel je de drive van de personages.’

Het fundament wordt gevormd door hun Arabische cultuur, zegt hij, die verweven is met muziek. ‘Wij kozen een vrouwelijke verstelstem, vergelijkbaar met de Sjeherazade, de verteller van Duizend-en-een-nacht. De film is te zien als pamflet tegen IS. En IS was tegen muziek, tegen vrouwelijke stemmen. Porno voor de oren, zegt een extremist in de film. Dan is een musical de beste vorm.’

Ze waren niet honderd procent zeker over al hun keuzen, zegt El Arbi nog maar eens. ‘Maar als het wél lukt, komt het niveau van de film op een transcendentale plek. Denk aan de kikkerregen in Magnolia. De geestverschijning in Un prophète. Dan creëer je scènes die je moet ondergaan, die ook wij niet kunnen beschrijven.’

Zoals het slotakkoord van Rebel, waarin een martelscène tot dans transformeert. ‘Alsof je met het personage aan het ijlen bent’, zegt El Arbi. ‘Alsof de weg naar het paradijs is ingezet.’