Rebel gebruikt blockbustertechnieken om een gelaagd en zwaar verhaal over Syriëgangers te vertellen ★★★☆☆

Rebel

Adil El Arbi en Bilall Fallah, de sympathieke Belgische regisseurs van Hollywoodhit Bad Boys for Life, zijn nog maar in de dertig en hebben al een bijzondere carrière achter de rug. Ze braken in 2015 door met de film Black, over gewelddadige bendes in de Brusselse probleemwijk Molenbeek. Ook de succesvolle opvolger Patser (2018) speelde zich af in een achterstandsbuurt, dit keer in Antwerpen.

Daarna volgde het Hollywoodavontuur: na Bad Boys for Life (het derde deel in de actieserie met Will Smith) regisseerden ze onder meer twee afleveringen van de Disney Plus-serie Ms. Marvel en de superheldenfilm Batgirl — die al af is, maar om vage redenen (het zou belastingtechnisch voordeliger zijn) door productiemaatschappij Warner Bros in de kluis wordt gehouden.

Met Rebel zijn de regisseurs terug in Molenbeek. De film speelt zich af rond 2014, wanneer diverse Syriëgangers zich vanuit Europa aansluiten bij IS. Soms uit overtuiging, soms ook omdat ze tegen wil en dank gerekruteerd worden door de terroristen. Dat laatste is het geval bij de Brusselse Kamal, die denkt tegen dictator Assad te gaan strijden, maar op hardhandige wijze wordt ingelijfd bij IS. Aanvankelijk mag hij als cameraman aan de slag, tot hij gedwongen wordt als beul op te treden.

Dat Rebel enige sympathie probeert te kweken voor een Syriëganger zal de makers niet door iedereen in dank worden afgenomen. Toch is de film vooral een pamflet tegen radicalisering. In alles maken Adil en Bilall (zoals ze, zonder achternamen, op de aftiteling staan) duidelijk dat hun hoofdpersoon een krankzinnig slechte keuze maakt. Ook Kamals broertje Nassim wordt daar het slachtoffer van. In Brussel is hij niet veilig voor de ronselaars van IS, die hem hersenspoelen en vertellen dat hij zijn broer kan terugzien als hij maar naar Syrië gaat.

Rebel is een gedurfde film. Adil en Bilall verbinden hun liefde voor actiefilms en vet aangezet drama aan een onderwerp dat eigenlijk een subtielere aanpak behoeft. Soms werkt het verbazend goed. Vooral in de scènes die zich in Brussel afspelen wordt de spanning van een Hollywoodfilm gekoppeld aan diepgang en nuance.

Het Syrië-deel sluit een moeizamer huwelijk tussen blockbustertechnieken en geëngageerd drama. Het helpt niet dat de regisseurs er ook nog muzikale intermezzo’s tegenaan gooien, met dans en rap — origineel, maar niet altijd even gepast of smaakvol. Toch maken ze er een gelaagd en keihard verhaal wel degelijk toegankelijker mee. Dat is ook wat waard.