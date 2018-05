Reactie A.F.Th. van der Heijden op het overlijden van schrijver Philip Roth: ‘Er was verwantschap tussen mij en Roth’

‘Op bizarre wijze maakte ik kennis met het werk van Philip Roth. In 1969, ik was 18, had ik net een bekentenis aan mijn moeder gedaan. Ik vertelde haar dat ik mij tijdens mijn schooltijd had ingebeeld dat zij al mijn acties kon volgen op een televisiescherm. Toen pakte mijn moeder de Portnoy’s klacht van mijn zus en riep luid de eerste zin:

‘Ze was zo diep ingebed in mijn bewustzijn dat ik tijdens mijn eerste schooljaar geloofd schijn te hebben dat mijn onderwijzeressen vermommingen van mijn moeder waren.’

‘Ik was diep beledigd dat mijn moeder mij verweet leentjebuur bij Philip Roth te hebben gespeeld. Maar ik was meteen gefascineerd door Portnoy’s klacht. Er was verwantschap tussen mij en Roth. Ik ben hem altijd trouw gebleven.

‘Portnoy’s klacht is een uniek boek. De masturbatiegeschiedenis van de hoofdpersoon heeft nergens iets vunzigs, wordt gebracht als het noodlot dat we in ons bloed met ons brengen. Roth hanteert een strikt persoonlijke stijl.

‘Het was een shock dat hij een aantal jaren geleden bekend maakte te stoppen als schrijver, met als argument dat het een zwaar beroep was. Dat lees je niet af aan zijn boeken. Het was altijd puntgaaf. ‘You´re easy reading is my damn hard writing’ is een uitspraak van Hemingway, maar geldt ook zeker voor Roth.

‘Het is onbegrijpelijk dat hij nooit de Nobelprijs heeft gewonnen. Jarenlang ging die naar Amerikaanse auteurs. Het is terecht dat de prijs daarna over de hele wereld is gaan zwalken, maar Roth hadden ze nog wel even mogen meenemen.’

Postuum Philip Roth

Met Philip Roth (1933 - 2018) gaat een van de grootste schrijvers uit de Amerikaanse geschiedenis verloren.

'Hoe dicht bij de dood kan je komen?'

In 2006 sprak Michaël Zeeman in een exclusief gesprek met Philip Roth, ergens in de bossen van Connecticut, naar aanleiding van zijn 27ste roman Everyman. Lees het interview hier terug.