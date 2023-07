Razendsnelle improv en hilariteit om Halsema: Boom Chicago Comedy Festival pakt uit

Boom Chicago Comedy Festival, 5 juni 2023. Op het podium: burgemeester Femke Halsema en Andrew Moskos, medeoprichter van Boom Chicago. Beeld Simon Lenskens

Een 13-jarige Femke Halsema die niet naar school wil, maar liever backgammon speelt in een café in Enschede. Het beeld leidt tot hilariteit op de eerste avond van het Boom Chicago Comedy Festival. Tijdens deze improv-avond werd de burgemeester van Amsterdam geïnterviewd door Andrew Moskos, medeoprichter van comedyclub Boom Chicago.

Wat ze vertelt over haar jeugd in Enschede en haar studie criminologie zetten de comedians van Boom Chicago in een handomdraai om in geïmproviseerde sketches over Halsema als strijder tegen de criminaliteit en nummers over de discojaren zeventig in Enschede.

Halsema’s optreden vond plaats op de openingsavond van het jaarlijkse festival van Boom Chicago. De comedyclub in Amsterdam viert tot en met 16 juli zijn 30-jarig bestaan met Nederlandse en Engelse comedyvoorstellingen, waaronder improvisatieavonden, variétévoorstellingen en een queer comedyavond. Er zijn shows van Boom Chicago’s eigen comedians en solo-optredens van internationale namen als Seth Meyers en Brendan Hunt.

‘Met dit festival willen we voor een paar weken het centrum van de comedywereld zijn’, zegt Moskos (54). ‘We houden ervan om mensen aan het lachen maken en we willen graag dat het publiek Boom Chicago ziet als de plek voor een leuke avond uit. Waar je gezellig rond tafels kan zitten en een drankje kunt drinken tijdens de show. We willen niet dat het voelt als een theatershow waarvan je soms denkt: dit is heel diepzinnig, maar wanneer mag ik weg?’

Beeld Simon Lenskens

De comedyclub heeft in dertig jaar een grote reputatie opgebouwd. In 1993 besloten de net afgestudeerde Amerikanen Pep Rosenfeld en Andrew Moskos dat er in Amsterdam een comedyshow moest komen. Naar eigen zeggen was dat het beste idee dat ooit is bedacht onder invloed van een jointje. Van de VVV in Nederland kregen ze echter te horen dat hun idee kansloos was. Nederlanders zouden geen Engelse comedyshow willen zien.

Het tegendeel bleek waar: inmiddels is Boom Chicago een internationaal bedrijf, waar zowel Amerikaanse, Britse als Nederlandse opkomende comedians graag een aantal jaar deel uitmaken van de vaste cast om hun humoristische vaardigheden aan te scherpen. De geschiedenis van het theater staat sinds kort op komische wijze opgetekend in een eigen boek: Boom Chicago presents: the 30 most important years in Dutch history.

Veel voormalige castleden keren voor het festival terug naar Amsterdam. Bijvoorbeeld voor de voorstelling The Ladies of Boom Chicago van afgelopen zondag. Dat is een improvisatieshow die werd verzorgd door een groep vrouwelijke comedians, deels bestaande uit de huidige cast, zoals Stacey Smith, en bekende alumni als Heather Anne Campbell en Amber Ruffin.

‘Bij Boom Chicago zijn castleden fulltimecomedians, ze treden vijf avonden per week op’, zegt Moskos. ‘Er zijn maar weinig plekken in Amerika waar dat kan. Veel van onze alumni zien hun tijd bij Boom Chicago mede daardoor als een opwindende periode in hun leven. Dat is ook waarom mensen zoals Brendan Hunt, Seth Meyers en Amber Ruffin graag terugkomen.’

De vrouwelijke alumni laten zien dat ze hun tijd bij Boom Chicago niet zijn vergeten. Met behulp van suggesties uit het publiek improviseren ze razendsnel sketches over hondentrimsalons en rivaliserende piraten. Met als een van de hoogtepunten een dramatische ballade over waarom iedereen een moordenaar zou moeten zijn.

Ook burgemeester Halsema komt komisch uit de hoek. Tijdens een verhaal over haar vroegere stamkroeg verwijt ze Moskos spottend dat het enige Nederlandse woord dat hij kent ‘kater’ is.