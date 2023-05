Razende paniek! Knuppelend en spuitend ging vader het nest te lijf

Beeld Isa Grutter

Niet het Bijbelse Israël, maar dit frisgroene weideland gold voor vader als het ware land van melk en honing. De melk haalde hij jarenlang bij een veeboer aan de rand van Heerjansdam. Een echte boer met echte koeien. Vaak mocht ik mee. Samen liepen we het erf op met drie of vier plastic tonnen in de hand. ‘Goeiemorgen boerman!’, zwaaide vader. ‘Goedemorgen ouwe reus!’, riep de boer.

De boer bezat een stal met koeien waarvan de uiers gekoppeld zaten aan dikke slangen met rubberen zuignappen zodat de melk motorisch gestuwd werd naar de koelmachine met kraantje. Weldadig vond vader dat, hoe die witte romige vloeistof schuimend in z’n tonnetje spoot.

Thuis klemde moeder, zittend op de vloer, het tonnetje tussen haar benen en schudde het zaakje heen en weer. Groetsj! Groetsj! Groetsj! Hele middagen schudden en schudden, zweet parelde op haar voorhoofd. Aan het eind zag je de magie: bovenin dreef een dikke laag room en daaronder karnemelk. De boter werd gezeefd en bewaard in potten, deels gefermenteerd voor de harira. De karnemelk voor de saykouk, een soort koude gerstepap.

En waar bleef de honing? Die liet lang op zich wachten. Pas toen we verhuisden (rijtjeshuis om de hoek) kwam de honing. Althans...

Op een warme lentedag ontdekte moeder een bijennest pal boven de schuurdeur. Vader wist meteen dat deze zegen was neergedaald uit de hemel: vloeibaar goud rechtstreeks in zijn tuin!

Het nestje, klein als een kindervuistje, groeide en groeide en werd allengs een strandbal. Vader had al een doos lege potjes klaarstaan. Spoedig zou hij de sappige raten uitsnijden. Toen kwam de schok: bijennest ammehoela! Een monsterlijk wespennest! Zwaar bungelend van de larveneitjes. Wespen groot als kevers vlogen in en uit, niemand durfde meer in de schuur. Vader moest ingrijpen voor er nóg meer monsters uit de eitjes kropen. Maar hoe? Doodeng, die geelzwarte mormels. Ten einde raad trok hij een dikke deken over zich heen, waar twee armen uitstaken, een met stok en een met vliegenspuit. Moeder probeerde hem nog tegen te houden, maar vader was vastbesloten om korte metten te maken met het gedrocht dat hem nu al een week de doorgang belette naar zijn fiets.

Knuppelend en spuitend ging hij het nest te lijf. Razende paniek! Een geweldige zwerm bloeddorstige beestjes scheerde om z’n hoofd. Het nest donderde naar beneden en barstte open. Een dikke, slijmerige smurrie vloeide over de grond en vader bleef als een dolle meppen en stampen met zijn reuzenschoenen tot het hele zaakje één grote stroperige gruwelbrij werd.

Dagenlang verzorgde moeder zijn bulten en zwellingen. Maar hij kon weer bij zijn fiets en op die fiets haalde hij voortaan de honing maar gewoon bij de Torro.