Ray BLK maakt aangename loungy hiphop die kabbelt in voorspelbaarheid ★★★☆☆

Vier jaar geleden won singer-songwriter Rita Ekwere BBC’s Sound of 2017. Het was de eerste keer dat een artiest zonder platencontract die eer te beurt viel. En nu pas verschijnt het debuutalbum van Ray BLK, zoals Ekwere op het podium heet.

Ze toont zich een een fraai voorbeeld van een ‘singer-songwriter 2.0’, die haar persoonlijke verhalen doet met de elektronische hulp- en stijlmiddelen van nu, vocalen over knisperende trap-achtige hihats en een zangstijl die eerder schatplichtig is aan de frasering in rap dan aan de soultraditie. Met een wendbare meisjesachtige stem, standaard uitgerust met autotune, slalomt Ray BLK langs elektronische percussie en wat spaarzame piano-akkoorden.

Het resulteert in aangename loungy, jazzy hiphop. De muzikale context is alleen wat al te eenduidig en door een gebrek aan avontuur blijven de nummers kabbelen in voorspelbaarheid. Pas aan het eind van het album zorgt de reggaetonbeat van Over You voor een stijlbreukje dat uiterst welkom aanvoelt.

Ray BLK

Access Denied

Pop ★★★☆☆ Universal