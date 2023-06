Raven Chacons oprechte bedoelingen gaan verloren in een bonte boel van muzikale opdrachten ★★☆☆☆

Componist Raven Chacon.

Zijn lange haren vallen als gordijnen voor zijn gezicht. Als in trance staat componist Raven Chacon achter een mengtafel. Dicht in een microfoon maakt hij een grommend, drone-achtig geluid. Drie andere muzikanten produceren gekraak (versterkte viool), geruis (saxofoon) en aapachtig gegil (de percussionist). Het is improvisatie en blijkbaar komen deze oergeluiden nu in hen los.

Het is nog balsem vergeleken bij het begin van deze Holland Festivalavond, dinsdag in het Muziekgebouw in Amsterdam. Buiten kijken we naar een rij mensen op het aanlegsteigertje. Ze leggen vuurwapens aan voor Chacons stuk Report (2005), waarin hij geweren en pistolen voorschrijft. Onwennige schutters (leden van het trompetensemble The Monochrome Project) worden geholpen met het aanleggen van de wapens.

Op papier is het best geloofwaardig: Chacon wilde spelen met muzikale beperkingen (een geweer is niet te stemmen), met stilte tegenover lawaai, en hij wilde vragen oproepen over geweld. De oorverdovende knallen en vlammende lopen zijn ontzagwekkend. Toch is het geklungel en het lange wachten op wat schoten vooral ergerlijk.

De uit het reservaat Navajo Nation afkomstige Chacon beredeneert zijn creaties uitgebreid. Neem het Whistle Quartet (2001), voor vier hondenfluitjes. De gedachte erachter: hoe melodieën in andere tijden en culturen door mondelinge overdracht veranderden. Vier professionele blazers variëren met hun voortreffelijke ademtechniek de toonhoogten zo subtiel dat je trommelvliezen zowat scheuren. Geinig idee, maar te gekunsteld.

Een reeks van (buiten)muzikale opdrachten volgt. Chacons aanwijzingen (teksten en gekke tekens) worden geprojecteerd, de performers hebben verder veel vrijheid. Het wordt een bonte boel van een lyrische trompetsolo die Dvorák heerlijk had gevonden, een sarcastisch en ontroerend betoog over trans-zijn en een viool bestreken met een bebladerde tak. De oprechte bedoelingen verliezen het van de onsamenhangendheid.