Ravel, de Franse klankkleurenvisionair met een grandioos muzikaal voorstellingsvermogen

Maurice Ravel Beeld Michel Keppel

Als ik één componist tot leven zou mogen wekken om hem of haar nog een stapeltje meesterwerken te laten maken, wie zou ik dan kiezen? Maurice Ravel (1875-1937) alsjeblieft, God – dank alvast. De Fransman is 62 geworden, dus je zou zeggen dat hij best wat tijd op aarde heeft gehad. Lui was hij zeker niet, wel een traag werkende perfectionist. Na de Eerste Wereldoorlog nam zijn productie verder af. En na 1932, toen hij werd gezien als de belangrijkste levende Franse componist, kreeg hij amper nog een noot op papier, mogelijk door de gevolgen van een taxi-ongeluk.

Ravels oeuvre bestaat, afhankelijk van wat je meerekent, uit een stuk of zestig werken. Geen symfonieën (destijds niet in de mode, en een über-Duits genre bovendien), geen kerkmuziek (want atheïst). Maar wat een weergaloze, fantasievolle stukken zitten ertussen. Ravel had een voorkeur voor de klassieke structuren en dansvormen, maar liet zich ook inspireren door Baskische volksmuziek. Bovenal was hij de grootmeester van de orkestratie, een klankkleurenvisionair met een grandioos muzikaal voorstellingsvermogen. Luister maar naar deze stukken.

1. Pianoconcert in G

Ravel voltooide kort na elkaar twee pianoconcerten: één met een solopartij voor alleen de linkerhand (een opdracht van de pianist Paul Wittgenstein, wiens rechterarm na een verwonding in de Eerste Wereldoorlog moest worden geamputeerd) en de ander in G-groot. Beide stukken gingen in januari 1932 in première.

Dat concert ‘voor twee handen’, toch het beste, is ondanks de klassieke modellen (Mozart, Saint-Saëns) zeer origineel en contrastrijk. Vaak ligt in toelichtingen de nadruk op de jazzinvloeden, maar verwacht geen nabootsing. En hoewel Ravel geen componist is die emoties in je gezicht duwt, is het best een uitdaging om het lyrische middendeel te beluisteren zonder een brok in je keel te krijgen. Ik kom altijd weer uit bij de opname met Arturo Benedetti Michelangeli als solist.

2. Tombeau de Couperin

Hij had de status en de leeftijd om iets anders te doen, maar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wilde Ravel zijn land verdedigen. In 1915 werd hij, 40 jaar oud, chauffeur aan het front en vervoerde munitie tijdens Duitse bombardementen. Zoals bijna iedere Fransman verloor hij vrienden en kennissen in de oorlog. Ravel had een bijzondere manier om hen te eren.

Tombeau de Couperin (het grafmonument van, naar we aannemen, François Couperin, de grote componist) is een ode aan de Franse suite (een verzameling dansen) uit de barokperiode. Alle zes delen van dit in 1917 voltooide pianostuk zijn opgedragen aan omgekomen kameraden. Het is een volstrekt eigen kijk op de barok; het stuk staat ver af van latere neostijlen en heeft de raadselachtige kwaliteit eeuwig fris te blijven. Ravel bewerkte vier delen voor orkest. Wie ook de fuga en de toccata (die veel ‘pianistischer’ zijn) niet wil missen, kan bijvoorbeeld terecht bij Javier Perianes.

3. Daphnis et Chloé

Mijn absolute lievelingsstuk van Ravel is Daphnis et Chloé, balletmuziek uit 1912. Het orkest Les Siècles, op tijdeigen instrumenten, nam het zeer fijn op. De opening, waarin de componist een koor inzet als woordenloos orkestinstrument, is magistraal. Met het Lever du jour schilderde Ravel de mooiste zonsopkomst denkbaar.