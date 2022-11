Rauwe rock en grommende gitaren: Jason Isbell laat in Paradiso zien en horen wat hem zo goed maakt ★★★★☆

Jason Isbell eerder in november in Oslo, Noorwegen. Beeld Redferns

Een rockalbum zo gloedvol als Reunions (2020) wil je graag live uitvoeren als het vers is, maar het coronavirus nam de tijd en de Paradiso-concerten van Jason Isbell and The 400 Unit werden verplaatst van 2020 naar 2021, en nóg eens, naar november 2022.

‘Paradiso!’ groet Isbell (43) nu. ‘Zo goed om hier éíndelijk weer te zijn.’

Het wachten heeft een voordeel gehad: Reunions heeft de singer-songwriter uit Alabama (maar woonachtig in Nashville) nog geliefder gemaakt in Europa. Het maakt de twee uitverkochte Paradiso-avonden exclusiever dan ze in 2020 zouden zijn geweest; een grote zaal als AfasLive zou Isbell inmiddels makkelijk vullen.

Rauwe schroeirand

In Paradiso laat hij precies zien wat hem zo goed maakt. Isbell is als songschrijver geworteld in country en americana, maar als The 400 Unit achter hem staat te rocken, heeft hij de allure van een zuidelijke Springsteen, met een rauwe schroeirand.

Isbells liedjes krijgen door de warm grommende gitaarsound iets groots, een soulvolle cadans die zijn klassieke, rauwe rootsrockstem extra draagkracht geeft: hij heeft zo’n hese strot die gaandeweg een avond niet kwetsbaarder wordt, maar juist krachtiger.

Tegelijkertijd houd je altijd het gevoel dat je naar een goudeerlijke, aanraakbare kroegband staat te kijken. Het zal die spijkerbloes met opgestroopte mouwen zijn. Die zuidelijke tongval, even zangerig als knauwend. Misschien ook die scabreuze anekdote over bassist Jimbo of die mop over een weigerende parachute.

Demonen

The 400 Unit stijft op dankzij twee sterke gitaristen (Sadler Vaden en Isbell zelf), die op hun Les Pauls heerlijk slepend met elkaar duelleren, bijvoorbeeld in het door Vaden gezongen Honeysuckle Blue.

In het tedere, weemoedige Only Children missen we heel even de tweede stem van Amanda Shires, Isbells echtgenote, die sinds ze een keer doodsangsten uitstond in een vliegtuig met motoruitval niet graag meer vliegt. Ze is zelf op tournee bovendien, want haar solocarrière bloeit.

Toch is Shires er altijd een beetje bij, in de songs. Zij was het die Isbell tien jaar geleden redde toen hij zwaar verslaafd was, vooral aan alcohol. Ze joeg hem een afkickkliniek in en sindsdien spoken de demonen uit die tijd rond in liedjes waarin Isbell zichzelf niet spaart. Ook in Paradiso zijn ze de kop en de staart van de vertelling: ‘It gets easier but it never gets easy,’ rockt hij aan het begin van de avond, om er tegen het einde op terug te komen in het zinderende Cover Me Up, over de fouten die hij maakte – en die Shires hem vergaf.

Toen moest die toegift, met de Stones-cover Wild Horses en het geweldige Decoration Day van Isbells oude band Drive-By Truckers, nog komen. Groots maar aanraakbaar, dat was Jason Isbell.