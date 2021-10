Ratelende ritmiek en mysterieuze boventonen tekenen de Finse componist Sebastian Fagerlund ★★★★☆

Als ‘composer in residence’ van het Concertgebouw in Amsterdam woonde de Fin Sebastian Fagerlund in 2017 drie maanden in de Nederlandse hoofdstad. Wat hem aan het straatgeluid vooral opviel, zei hij, waren rammelende en bellende fietsen. Logisch, denk je bij het album Oceano, met kamermuziek die Fagerlund in de jaren 2007-2013 schreef. Ratelende ritmiek zit hem in de genen, van trrriiiiing tot tákketakketak.

De piano strooit ermee in de opening van het kwartet Transient Light. In de Klarinetsonate schraapt de solist Christoffer Sundqvist er zowat zijn keel mee. Je zou het een trucje noemen, als Fagerlunds muziek niet een tweede DNA-streng had: een strak gespeelde grondtoon waaruit mysterieuze boventonen verschijnen. Magisch hoe een klarinet verdampt uit een pianoakkoord.

Het Finse kwartet Meta4 trekt al tremolerend een mystiek landschap op in Fagerlunds Eerste strijkkwartet. De zes deeltjes leggen het derde kenmerk van zijn modernisme bloot: behapbare ritmes en melodieën.

Sebastian Fagerlund Oceano Klassiek ★★★★☆ Bis