Raquel Welch (1940-2023), van filmpostergirl tot Golden Globewinnaar

American actress Raquel Welch, circa 1970. (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images) Beeld Silver Screen

Ze had wellicht maar drie regels in de oorspronkelijke en lang vergeten film One Million Years B.C. (1966), maar ze speelde de onbetwiste hoofdrol op de filmposter, die op miljoenen kamers moet hebben gehangen. De op 82-jarige leeftijd overleden Amerikaanse actrice Raquel Welch werd in haar bikini van hertenvel weliswaar een van de beroemde pinups van het tijdperk, maar gaf met haar vertoon van fysieke kracht ook richting aan de vrouwelijke actiehelden van latere decennia. In de gevangenisklassieker The Shawshank Redemption zien we de tijd verglijden door de verschillende filmposters in de cel van de onschuldig veroordeelde gevangene Andy Dufresne, van Rita Hayworth (jaren veertig), naar Marilyn Monroe (jaren vijftig), naar Raquel Welch als prehistorische vrouw. Die poster vormde een onmisbaar onderdeel van de plot.

Ze werd geboren in Chicago, als Jo Raquel Tejada, dochter van een Boliviaanse luchtvaartingenieur en een Amerikaanse moeder. Haar latino achtergrond bleef buiten beschouwing, al was het maar doordat ze de achternaam van haar eerste echtgenoot aanhield als artiestennaam. Haar volle nicht Lidia Gueiler Tejada werd de eerste vrouwelijke president van Bolivia.

In haar jonge jaren volgde ze een balletopleiding (tot haar 17de jaar) en was ze ook een bekend gezicht in het circuit van lokale schoonheidswedstrijden. Ze trouwde met haar schoolvriendje (James Welch) en kreeg op jonge leeftijd twee kinderen. Ze scheidde van Welch en er volgde een periode van werken in de horeca en als model voor warenhuis Neiman Marcus. Na een aantal minder succesvolle pogingen om rollen te krijgen, leek 1965 haar jaar te worden met haar eerste grote rol in de strandkomedie A Swingin’ Summer en een fotoshoot in het populaire Life Magazine (kop: ‘The End of the Great Girl Drought!’).

Haar doorbraak kwam in 1966 met de sciencefictionhit Fantastic Voyage, over een miniatuur-onderzeeër die in de bloedbaan van een gewonde diplomaat wordt geïnjecteerd. Welch speelt hier de rol van technisch assistent Cora Peterson. Toch was het vooral haar verschijning in een hagelwit duikerspak die indruk maakte en die alvast vooruitliep op haar nieuwe rol van postergirl van de jaren zestig.

Hoewel Welch een onmiskenbare ster was, worstelde zij een groot deel van haar carrière met het type rollen dat ze kreeg opgedrongen, door haar zelf omschreven als het type ‘opgeblazen Barbie pop’. Het succes dat ze met haar imago had, noemde ze zelf een ‘gelukkig misverstand’, aangezien ze persoonlijk zo anders in elkaar stak. Als ze weleens buiten de gebaande paden kwam, bleek dat ze talent had voor een type lichtere rollen, zoals in de Musketiers-films van Richard Lester uit de jaren zeventig. Daarin speelde ze met veel flair Constance de Bonancieux, kostuummaker van de koningin, een rol waarvoor ze een Golden Globe won. Ook een aflevering van de Muppetshow uit 1978 gaf aan dat ze geen enkel probleem had om de draak te steken met haar eerdere imago. Haar versie van I'm a Woman werd hier een duet met Muppetster Miss Piggy.