Rapper, zanger en producer Channel Tres laat funky hiphop versmelten met klassieke house ★★★★☆

Channel Tres Beeld Redferns

Het is op deze avond in 2023 niet moeilijk om je voor te stellen dat het 1990 is en dat je niet bij een Channel Tres-concert in Paradiso staat, maar een paar steenworpen verderop in It of Roxy, Amsterdamse housepaleizen van weleer. Doe je ogen dicht en maak de tijdreis. De four-to-the-floor beat, 120 per minuut ongeveer. De bassen die je kleding soms doen flapperen langs je lichaam. De elektronische pianoakkoorden in mineur. De steriele handclaps uit een kastje. Hijggeluiden. Gesampelde vrouwenstemmen. Klassieke acid house.

Open je ogen en de betovering blijft. Drie zwarte mannen dansen op de bühne, ongeveer zoals destijds gebeurde, op kubussen en in danskooien. Twee dansers dragen witte zonnebrillen, hun wasbordjes zichtbaar onder openhangende blouses. Tussen hen in: Channel Tres zelf, de 31-jarige uit Compton, Los Angeles, echte naam Sheldon Young. Zwartleren broek, doorschijnend shirt, witte mouwstukken om gespierde armen.

Menno Pot is sinds 1998 muziekjournalist van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over popmuziek.

All My Friends heet het nummer, afkomstig van Real Cultural Shit, de nieuwste Channel Tres-EP. Een volwaardig album maakte hij nog niet. Wel veel singles en ep’s, sinds zijn debuutsucces Controller (2018).

In Paradiso onderstrepen de live-uitvoeringen nog eens dat we hier met een wonderlijke, eclectische king of cool van doen hebben. Channel Tres is namelijk niet alléén maar oldskool en zijn muziek niet uitsluitend house. Hij is meer dan dat.

Hij is zo eclectisch als alleen een artiest van nu zijn kan, in muziek en tekstuele thema’s: de pandemie, racisme, zwarte trots. Openingsnummer Sleep When Dead is bronstige, wat katerige soul, waarin Channel Tres bromt als Barry White of Isaac Hayes. Jet Black laat een vrij courant soort hiphop horen met ‘Tres’ als rapper, maar altijd voel je die housebeat pulseren onder de oppervlakte, zoals in Brilliant Nigga.

Het is een muzikale geschiedenisles, in die zin. House werd een rage in een Europese, witte gedaante, maar het is van origine een Amerikaans, zwart genre, ontsproten aan disco en dus nauwer verwant aan funk en hiphop dan je zou vermoeden. In clubs als The Warehouse in Chicago was de vroege housescene bovendien uitgesproken gay.

Bij Channel Tres komen al die muzikale en culturele verhaallijnen samen, al is hij niet homoseksueel maar ‘fluid’, net als zijn muziek, evenzeer schatplichtig aan Isaac Hayes (van wie hij de albumtitel Black Moses leende) als aan Pharrell Williams of techno-enigma Moodymann.

Bij Channel Tres maakt het niet zo veel uit wat het is, of wie je bent. In Amsterdam wisselt hij onbewogen coolness af met uitzinnige choreografie en soms ontroerende blijdschap: een uitverkocht Paradiso, ‘de grootste show van de tour’, met ‘beautiful ladies and sexy fellas’ overal om zich heen.

All my friends, zo voelde dat inderdaad.