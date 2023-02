Rapper Sevn Alias kondigt zomaar zijn afscheid aan, aan het eind van een sterk optreden in Amsterdam ★★★★☆

Portret van rapper Sevn Alias. Beeld ANP / ANP Kippa

Het optreden van rapper Sevn Alias (26) in het Amsterdamse Paradiso lijkt voorbij, als hij ineens áchter het publiek op het balkon verschijnt, geflankeerd door zijn kinderen. Hij doet nog één nummer, de vanuit Almere opererende Amsterdammer, en zegt dan: ‘Ik drop mijn laatste album aan het einde van dit jaar. Ik heb er geen zin meer in, maar hoop dat jullie hebben genoten van wat ik heb gedaan.’

Sevn Alias (echte naam: Sevaio Mook) kiest voor een gezinsleven in de luwte: ‘Ik wil mijn kinderen zien opgroeien.’ Het is het memorabele slotakkoord van een optreden dat toch al erg goed was, maar nu in een ander daglicht komt te staan.

Sevn Alias hoort tot de productiefste Nederlandse rappers (dertien albums in zeven jaar; het jongste heet The Last Flowbender), maar is misschien ook wel de veelzijdigste, een rapper die anderhalf uur de aandacht durft te vragen, wetend dat hij die kan vasthouden.

Hij kan een feest bouwen en dóét dat ook: in Le7nesh, de door hem gerapte hit van Josylvio, in Big Man met podiumgast Mula B of zijn wat uit de toon vallende Ajax-stamper Herres. Maar op zijn best is hij als hij laat horen dat hij de Nederlandse rapper is die het dichtst tegen de Britse grime aan zit: diepe, harde bassen, met breakbeats en rap in een laag register met soepele flow, als in The Last Flowbender, maar ook de hit Patsergedrag (2017).

Eind december liet hij via de sociale media weten dat hij een maand naar Thailand vertrok om ‘fit en clean’ terug te keren. Nu barst hij in tranen uit tijdens een familieknuffel op de bühne, tijdens Angel in the Sky, een saluut aan zijn opa. En daarna die balkonscène.

Nog een klein jaar om zelf te ervaren wat Sevn Alias allemaal kan.