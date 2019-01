Rapper Ronnie Flex wint Popprijs 2018

Ronnie Flex tijdens zijn optreden in de Oosterpoort nadat hij is uitgeroepen tot winnaar van de Popprijs 2018. Beeld Ben Houdijk

Zelden zal een uitverkiezing van de Popprijs, de jaarlijkse beloning voor de beste Nederlandse pop-act, met zo veel instemming zijn begroet. Natuurlijk won Ronnie Flex, de rapper uit Capelle aan den IJssel, die de afgelopen jaren voorop liep in de Nederlandse hiphoprevolutie. Ronell Langston Plasschaert, de echte naam van Ronnie Flex, veroverde niet alleen de grote Nederlandse hiphopgemeenschap, maar ook het breder georiënteerde poppubliek, en daarvoor wordt hij nu beloond.

Flex kreeg de Popprijs 2018 zaterdagavond iets voor twaalven uitgereikt in een volle zaal van de Groningse Oosterpoort, en hij was duidelijk geraakt door het eerbetoon. De jury roemde Flex als een rapper die het genre doorontwikkelt. ‘Er was één artiest die er in vele opzichten bovenuit stak’, aldus de jury. ‘Hij staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen.’

Het applaus was hard, gemeend en terecht. Ronnie Flex bereikte vorig jaar een mijlpaal, met de plaat Nori en door op te treden op het hoofdpodium van festival Pinkpop. Daar kreeg hij jong en oud mee met zijn hits, die hiphop verbinden aan funky reggae en soms zelfs het Nederlandse levenslied.

Feis

Volgens Flex zelf is hij al een aantal jaren consistent in zijn kunst. ‘In 2011 kwam mijn eerste clip online, die heeft nu twaalf miljoen views. In 2019 doe ik nog precies hetzelfde.’ Daarna werd Flex’ toespraak emotioneel. ‘Ik wil eerst God bedanken’, zei hij. ‘En op dezelfde plek staat mijn dochter, die op deze wereld is gekomen en mijn leven superchill heeft gemaakt.’ Daarna stokte zijn speech even. ‘Maar ik wil deze prijs opdragen aan de Rotterdamse legende Feis. Rust in vrede, I love you.’ Flex eerde daarmee de Rotterdamse rapper Feis, die in de Oudejaarsnacht werd doodgeschoten in Rotterdam. Flex liep daarna geëmotioneerd van het podium af, onder luid applaus. Daarna kwam hij terug om zijn optreden in de Oosterpoort af te maken. ‘O ja, ik moet nog een show geven.’

Aan de Popprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Vorig jaar won de Utrechtse band Kensington, het jaar daarvoor Martin Garrix. Als lid van de hiphopformatie New Wave won Flex al de Popprijs 2015.