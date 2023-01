Rapper Loyle Carner noemde het zijn beste optreden ooit, en geweldig was hij in Paradiso inderdaad ★★★★★

Rapper Loyle Carner (echte naam: Benjamin Coyle-Larner) uit Zuid-London geeft het eerste van drie uitverkochte concerten in Paradiso in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Opmerkelijke uitroep van Loyle Carner, aan het eind van het eerste van drie uitverkochte concerten in het Amsterdamse Paradiso: ‘Dit was het beste optreden dat ik ooit heb gegeven!’ Toe maar. Zou het echt zo zijn? Dat we een geweldig concert hebben gezien, staat vast. Eigenlijk was dat al duidelijk in Hate, openingsnummer van de avond én van zijn jongste album Hugo (2022): diepe bassen, stompend op je middenrif, met kraakheldere rap van Carner, woorden die in de prachtige geluidsmix mooi dansen op de klanken.

Hij ontpopt zich tot een innemend gastheer, de 28-jarige rapper uit Lambeth, Zuid-Londen, niet te beroerd om een toeschouwer een compliment te maken (‘die hoed staat je geweldig’) of tijdens een instrumentale passage een lp te signeren.

Beeld Ben Houdijk

Hij staat bekend om zijn openhartige, meeslepende voordracht over zijn leven én om zijn gevoel voor jazz, elegant en muzikaal, in Damselfly of Ottolenghi. Steeds beter komen Carner en zijn band op stoom. Still noemt hij een persoonlijke favoriet uit zijn oeuvre. Zulke nummers kenmerken hem: verhalen van een jongen die kwetsbaar durft te zijn. ‘I doubt myself, don’t doubt me/ Worry that you’re better off without me.’

Zijn vijfkoppige begeleidingsband speelt een dienstbare hoofdrol: live drums, gitaar en toetsen, plus een geweldige bassist die precies achter Carner staat opgesteld. Dát is wat het zo geweldig maakt om dit gezelschap live te zien en horen: Carners rap en de beats zijn rauwer dan op plaat, genoeg om de muziek opwindend te maken. Tegelijkertijd maken de baslijnen en de ronde Fender Rhodes-klanken het geheel soepel en jazzy genoeg om loom te wiegen op de groove, zoals dat ooit bij A Tribe Called Quest kon.

Zijn beste optreden ooit? Wie weet. We rekenen ’m goed.