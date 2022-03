Rapper Dave was goed in zijn lievelingsstad Amsterdam, maar haalde net te vaak zelf de vaart eruit ★★★☆☆

Dave in Londen.

Hoe zou de carrière van de Britse rapper Dave zijn verlopen zónder Alex Mann?

Op 30 juni 2019 hees Dave, Londenaar met Nigeriaanse roots, de tiener uit Somerset op zijn podium op het Glastonbury-festival, om mee te rappen in het nummer Thiago Silva (2016), vernoemd naar de Braziliaanse voetballer.

Alex rapte geweldig. De beelden gingen viral. Doorbraak.

Vaste prik bij elk concert sindsdien: Silva-shirts en golvende ‘oooh Thi-a-go Sil-va’-spreekkoren. Zou hij er al gek van worden?

In de AFAS Live in Amsterdam wekte hij donderdag niet die indruk: meermaals vertelde hij uitgebreid over zijn liefde voor Amsterdam, de stad waar hij naar zijn zeggen altijd het uitbundigste publiek treft. En inderdaad: ‘Amsterdam’ rapte álles van zijn twee uitstekende succesalbums mee.

Dave schotelde zijn lievelingsstad een vrij kale show voor. In Groot-Brittannië treedt hij steeds vaker op met muzikanten en veel spektakel. In Amsterdam stond hij alleen op het podium, slechts begeleid door straffe beats, een kort bezoek van een overbodige rockgitarist daargelaten.

Die sobere omlijsting paste wel. Dave is een innemende rapper die kwetsbaar durft te zijn en zijn stiel uitermate serieus neemt. Hij rapt geconcentreerd, watervlug en met groot gevoel voor ritme.

Het leek een gouden avond te worden toen hij vlamde in Streatham, de hit Funky Friday en Psycho, maar helaas haalde hij er net wat te vaak de vaart uit met lange hoorcolleges over bijvoorbeeld het feit dat al zijn nummers over ‘proberen’ gaan.

Op één hoogtepunt kon je wachten: natúúrlijk mocht een jonge bezoeker in Thiago Silva-shirt hét nummer komen rappen. Dankzij de lokale zender AT5 kennen we zijn naam. Nadim (18) uit Amsterdam, je deed het super, bijna even goed als Alex.

Voor Nadim was het een onvergetelijke avond en voor ons gewoon een leuke.