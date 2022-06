Ranti Tjan, nieuwe directeur KABK: ‘De rust moet in alle kunstacademies terugkomen’

Ranti Tjan, de nieuwe directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, in een atelier op de Academie. Beeld Pauline Niks

Er staat een kleurige bos bloemen op het bureau van directeur Ranti Tjan (57), tijdens zijn eerste werkweek bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Hij is zich de kamer nog eigen aan het maken. Op de grond tegen de muur staan kunstwerken klaar: ‘Die moeten we straks nog ophangen.’

De ruime directeurskamer op de begane grond heeft lange tijd leeg gestaan. In maart 2021 stapte toenmalig directeur Marieke Schoenmakers op na een rapport over de onveilige sfeer op de kunstacademie. Aanleiding voor het rapport was een eerdere publicatie in NRC, waarin Julian A., oud-student van de academie, werd beschuldigd van (seksueel) geweld. In reactie daarop uitten veel studenten van de academie hun ongenoegen over de opleiding. In het rapport kenmerkten studenten de cultuur als ‘macho’ en ‘erg hiërarchisch’. Ook was er kritiek op de didactische vaardigheden van docenten. Korte tijd werd de school geleid door een interim-directeur. Zijn plannen vielen in zulke slechte aarde dat ruim 350 medewerkers en studenten zijn vertrek eisten en ook hij de school verliet.

Eigenlijk dacht Tjan – grijs pak, bril met donker montuur– dat hij tot zijn pensioen bij het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) in Oisterwijk zou blijven. Hij had er al tien jaar op zitten bij de prestigieuze en succesvolle instelling die opleidingsplaatsen biedt aan kunstenaars uit binnen- en buitenland die zich aan keramiek willen wijden. Grootheden als de Engelse beeldhouwer Tony Cragg (73) hebben er geleerd om met keramiek te werken.

Eind vorig jaar, toen er ‘veel culturele vacatures’ waren, werd Tjan van verschillende kanten benaderd. Uit nieuwsgierigheid ging hij op meerdere plekken op gesprek: ‘Mijn raad van toezicht zei toen: als je gaat praten, dan is er op zijn minst één instelling die je gaat verleiden. En dat is gebeurd.’

Na alles wat er hier op de kunstacademie is gebeurd, zoals het negatieve rapport en de onrust onder studenten en docenten, vroeg ik me af: wie wil hier nou directeur worden?

‘De KABK, hoe zwaar het ook geweest is, staat als een huis. Hier tuimelt het talent echt over de drempel. Dat trekt mij aan.’

Kunstopleidingen in opspraak Mede naar aanleiding van anonieme berichten op het Instagramaccount @calloutdutchartinstitutions lieten verschillende kunstacademies de veiligheid op school onderzoeken. Naast de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag gaat het om de Design Academy Eindhoven, de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en het Amsterdam Fashion Institute. De Onderwijsinspectie is inmiddels ook een eigen overkoepelend onderzoek gestart naar de ‘sociale veiligheid’ van mode- en kunstopleidingen. De resultaten daarvan worden begin volgend jaar verwacht.

En wat onderscheidt de KABK van andere kunstacademies?

‘Studenten starten hier meteen in een afstudeerrichting, er is geen oriënterend jaar; daardoor kunnen ze zich heel ver in hun vak ontwikkelen.’

U zult vorig jaar ook het rapport over de academie hebben gelezen. Heeft dat u verrast?

‘Ja, net als iedereen was ik er verbaasd over. Ik heb de afgelopen jaren veel docenten van de academie gesproken, als ze bij het EKWC kwamen. Iedereen was alleen maar positief over de KABK.’

Hoe is de sfeer nu?

‘Ik merk dat er gevoeligheden zijn, zowel bij de studenten als bij de docenten. Wat ik ook heb gemerkt, is dat studenten na al dat thuiszitten vanwege corona heel stellig zijn. Ze zijn niet meer gewend om de discussie aan te gaan. Een student die een probleem heeft, nodig ik uit om koffie te komen drinken. Niet via het beeldscherm, niet via de e-mail, het moet van mens tot mens.’

Is er hier al wat veranderd?

‘Ik heb begrepen dat er al heel veel is veranderd. Studenten en docenten hebben in bijeenkomsten samen over de toekomst van de academie gepraat. En al die tijd, zonder directeur, is er aandacht gebleven voor hoogwaardig onderwijs. Daar kun je aan zien dat dit een heel sterke organisatie is. De onrust was natuurlijk niet meteen weg na het vertrek van de vorige directeur.’

De interim-directeur die haar opvolgde was er maar drie maanden...

‘Daaraan zie je hoe belangrijk het is voor een directeur om heel dicht bij de kunstenaars-docenten en de studenten te staan.’

Zijn kunstenaars eigenlijk goede docenten?

‘Die hier wel, ja.’

Het rapport was daar anders niet onverdeeld positief over.

‘Maar als je kijkt naar de accreditaties (kwaliteitsonderzoeken in opdracht van het ministerie van OCW, red.) ligt dat anders. Die waren in 2020 positief, en net is de bachelor beeldende kunst weer positief beoordeeld.’

In het rapport van vorig jaar werd de wijze van beoordelen ‘zorgwekkend’ genoemd. Er staat in dat het didactische principe van het ‘afbreken en weer opbouwen’ hier nog bestaat.

‘Dat weet ik niet, maar ik vind dat een abjecte manier van werken. Ik denk wel dat studenten in staat moeten zijn om zowel kritiek te krijgen als te geven. Daarmee is het aan de KABK om te zorgen voor een veilige omgeving waarin dat kan.’

Een ander pijnpunt waren de korte contracten voor docenten.

‘Die jaarcontracten zijn vreselijk. Ik begrijp wel hoe het is ontstaan: het schrikbeeld is dat een docent die al dertig jaar lesgeeft op dezelfde manier tegen kunst aankijkt als dertig jaar geleden.’

Het heeft tot gevolg dat docenten zich niet veilig voelen om kritiek te uiten.

‘Ja, en studenten voelen dat heel goed, dat is onrustig. Het lijkt mij mooi als er een soort verband tussen de kunstacademies ontstaat, waardoor kunstenaars na een aantal jaar aan een andere academie kunnen gaan lesgeven. De rust moet in alle academies terugkomen.’

Er zijn ook altijd kunstenaars die het zonder opleiding redden. Waarom is het eigenlijk belangrijk als aankomend kunstenaar om naar een kunstacademie te gaan?

‘Dit is ook een ontmoetingsplaats, waar allemaal mensen rondlopen die beter in het vak zijn. Daardoor leren studenten heel precies waar ze mee bezig willen. Vaak hebben ze daarbij een onderzoekende houding. Het zou me niet verbazen als Nederlandse kunstacademies in de toekomst een universitaire status krijgen, zoals in sommige andere landen het geval is.’

