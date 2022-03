‘Ramsey Nasr die in de huid van PvdA’er Ad Melkert kruipt, dat is een ware sensatie’

Acteur Jeroen Spitzenberger als Pim Fortuyn in Het jaar van Fortuyn. Beeld Mark de Blok

We trappen af met een dramaserie van Nederlandse makelij: Het jaar van Fortuyn.

‘Ja, een vijfdelige serie die gaat over de opkomst van Pim Fortuyn in de politiek. Die periode, die eindigde met de aanslag op zijn leven, was relatief kort en besloeg nog geen jaar. Het jaar van Fortuyn reconstrueert die tijd en gaat over meer dan de persoon Fortuyn. Hij heeft de Haagse politiek en Nederlandse samenleving opgeschud. Aanstaande vrijdag is de eerste aflevering bij de NPO te zien, op NPO Plus verschijnen alle vijf de afleveringen in één keer.

‘Ik kreeg van tevoren de eerste en derde aflevering te zien. In de eerste aflevering zetten de waargebeurde beelden van de moord op Fortuyn in het Hilversumse Mediapark, die we ons nog goed kunnen herinneren, de toon: dit is een politieke en maatschappelijke tragedie.

‘In de derde aflevering is het beroemde debat tussen PvdA-lijsttrekker Ad Melkert en nieuwkomer Fortuyn op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen de apotheose. Daar triomfeerde Fortuyn. De manier waarop hij de oude garde tegemoet trad, vormde een legendarisch keerpunt in de Nederlandse politiek. Deze serie speelt goed in op de ‘geheime’ momenten in achterkamertjes waar kijkers destijds géén getuige van waren; daar begint immers de vrijheid van de makers, zij kunnen de personages veel meer invulling geven.

‘Daar komt bij dat een indrukwekkende cast meespeelt in Het jaar van Fortuyn. Jeroen Spitzenberger zet een uitstekende Fortuyn neer, maar vooral de rol van Ramsey Nasr, die volledig in de huid van Melkert kruipt, vind ik een ware sensatie. De tv-kijker herinnert zich Melkert als chagrijnig en aangeslagen, die oogde als een boekhouder naast de charismatische Fortuyn. Het spel van Nasr laat me nu anders kijken naar Melkert: ik heb meer sympathie voor hem en zijn positie gekregen. Ja, dit vind ik echt een van de interessantste Nederlandse dramaseries in tijden.’

Welke serie tip je verder nog deze week?

‘De truecrimeserie Bad Vegan: Frame. Fraud. Fugitives. Na titels als The Tinder Swindler en The Puppet Master hebben we hier wederom te maken met een serie over oplichters gemaakt door Netflix, dat zich het genre heeft toegeëigend.

‘In Bad Vegan volgen we Sarma Melngailis, de eigenaresse van een New Yorks restaurant dat Pure Food en Wine heette en waar al het eten rauw werd geserveerd. Zij werd het gezicht van de New Yorkse vegan-scene: ze sierde tal van covers en Hollywoodsterren kwamen bij haar eten – acteur Alec Baldwin stond sapjes te proeven in haar keuken.

‘Maar dan ontspoort het: Sarma heeft schulden en raakt in de ban van een man die zich voortdurend anders voordoet en uit is op het geld van haar moeder. In een latere aflevering van de vierdelige serie blijkt hij een sneue gokverslaafde te zijn. Tegelijkertijd belicht de serie de obsessie van de New Yorkse roddelpers: de eigenaar is vertrokken, personeel moet nog worden uitbetaald en bekende personen die investeerden in de zaak kunnen fluiten naar hun geld. Je blijft achter met de vraag: wiens schuld is het eigenlijk, was de eigenaresse enkel slachtoffer of ook medeplichtig? Zij kan immers ook gedacht hebben: als ik met deze vent in zee ga, kom ik misschien van mijn schulden af.

‘Hoewel ik de aantrekkingskracht begrijp van zo’n serie, die toch vooral drijft op leedvermaak, denk ik ook: waar gáát dit eigenlijk over? Er is immers nog veel meer bedrog in de wereld. Je krijgt toch een beetje het gevoel dat wij als bloeddorstige Netflix-kijkers een stuk vlees krijgen toegeworpen; kijk eens wat zelfs mooie en succesvolle mensen kan gebeuren! Vandaar ook de naam, Bad Vegan: ook mensen die ogenschijnlijk goed voor zichzelf en de planeet zorgen, kunnen terechtkomen in een shitstorm.’