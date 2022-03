Rammeltijd bij de hazen, maar tegen de verslechtering van hun leefgebied valt niet op te boksen

Beeld Margot Holtman

Rammeltijd bij de hazen. Hazen weten zich het hele jaar door aardig gedeisd te houden, maar als ‘the march madness’ toeslaat als ze bronstig zijn, vergeten ze de wereld om zich heen. Dan kun je opeens groepjes hazen in achtervolging zien op elkaar, waarbij snelheden van 60 kilometer per uur worden gehaald. En er ontstaan bokspartijen waarbij de hazen op hun achterpoten staan en met hun voorpoten van zich afslaan. Een doodserieuze zaak, maar ook een spectaculair schouwspel, dat de komende maanden nog te zien valt.

Meteen om de hoek van het huisje in Overijssel waar ik een week verblijf: drie hazen in een weilandje. Ze rammelen niet, ze huppelen gewoon. Het weilandje is net iets anders dan het gemiddelde weiland in Overijssel. Hier ook ‘gewoon’ raaigras, maar het is niet helemaal egaal, er is een bosrand, een greppel, en zowaar een houtwal tussen twee percelen waarin ook een paar reeën dekking vinden.

Het traditionele idee van het rammelen der hazen is dat een tochtig vrouwtje (een moerhaas) voorop rent in de optocht, met een hele stoet op seks beluste mannetjes (rammen) erachteraan. En dat de mannetjes elkaar boksend bestrijden. Maar van Sim Broekhuizen, een bioloog die jarenlang veldonderzoek deed naar hazen, had ik al begrepen dat het niet zo simpel ligt. Hij ontdekte dat het lang niet altijd het vrouwtje is dat voorop loopt in de optocht. Broekhuizen vermoedde dat het rammelen deels dient om de hiërarchie in een groep hazen te bevestigen. En het zijn niet alleen de mannetjes die boksen, ook vrouwtjes kunnen flink van zich af meppen.

Het gaat slecht met hazen, meer dan een halvering van de aantallen sinds de jaren vijftig. Hoofdoorzaak: de verarming in het agrarische land. Onkruid, geliefd voedsel van hazen, is zowat overal verdwenen, een paar soorten gras bleven over. Akkers zijn geëgaliseerd, dekkingsmogelijkheden verdwenen (hazen hebben geen holen, ze slapen in het veld in een leger, een kommetje). Door ruilverkaveling verdwenen kleine akkers en weilanden. En het grasland wordt vijf tot zes keer per jaar mechanisch gemaaid. Tragisch, want jonge hazen hanteren bij gevaar de strategie: blijf zitten waar je zit.

Beeld Margot Holtman

Broekhuizen had het ook over enorme foerageerdruk op de randen van de velden. Op het akkerland blijven na de oogst geen voedselresten meer over – ja, ook dat was vroeger anders –, dus zoeken alle diersoorten de smalle randen van de velden op. Dat levert stress op, en ziektes.

Her en der ontwaar ik nog wel hazen, maar niet veel. Dan nog even op pad met Ben Koks, kenner bij uitstek van de boerenlandnatuur. Bij hem in de buurt – bij Laag Zuthem – liggen nog wat minder intensief beheerde graslanden. Het waait flink, dus blijven de hazen in de beschutting, al zien we er wel een paar. Koks schat dat er in deze paar vierkante kilometers grasland toch honderden hazen leven. Maar hij bevestigt het sombere beeld. ‘Je moet je voorstellen: volwassen hazen werpen drie tot vier keer per jaar, in totaal elf of twaalf jonge haasjes. Toch daalt de hazenstand. Dan kun je uitrekenen hoe slecht het is gesteld met de overleving.’

Terugrijden, en dan opeens op de remmen. Koks geoefende oog ziet twee bruine vlekjes in het gras, twee hazen. Ze komen net in beweging, de ram bespringt de moer, zij schudt hem na een paar seconden weer af. Het is geen rammelen, maar wel ‘adult sociaal gedrag’, zoals Koks het later op die dag noteert op waarneming.nl, bij de bewijsfoto.