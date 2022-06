Ralph van Raat speelt de pianowerken van Tan Dun met sensationele luciditeit ★★★★☆

Het is geen wonder dat vooraanstaande componisten muziek schrijven voor pianist Ralph van Raat, gezien zijn voorliefde voor nieuwe muziek, zijn virtuositeit en de poëtische contouren die hij in elk stuk ontdekt. Aan Van Raat droeg de Chinees-Amerikaanse componist Tan Dun het enigmatische, lyrische en koortsachtige The Fire op. Hij speelt het met sensationele luciditeit, net als al het andere op dit album met pianowerken van Tan Dun, wiens carrière meer dan veertig jaar omspant.

In Film Music Sonata treffen we Tan Dun de conventionele filmcomponist, in C-A-G-E, een eerbetoon aan zijn collega John Cage, de experimentele avant-gardist die eist dat de pianosnaren worden getokkeld als een Chinese luit. Werkelijk wonderbaarlijk zijn de delicate en levendige schetsen in zijn vroege compositie Eight Memories in Watercolor. Traces, geïnspireerd door het suizen van de wind, is eveneens evocatief. Hierin transformeert Van Raat de piano, via talrijke gradaties van toonsterkte en -kleur, tot een stel betoverende windklokken.

Ralph van Raat Tan Dun Klassiek ★★★★☆ Naxos