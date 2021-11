Raising a School Shooter is een portret van Amerika op zijn lelijkst

Op maandag 5 maart 2001 stond Jeff Williams rond zes uur ’s ochtends op, wenste zijn zoon Andy een fijne dag op school en ging naar zijn werk. Een paar uur later vroeg zijn baas hem via de intercom of hij even bij hem kon komen. Er was een schietpartij op de school van Andy. Jeff stapte in zijn auto en reed naar de school. ‘Daar is het een grote chaos. Heel veel politie. Ambulances rijden af en aan. Helikopters vliegen rond. Leerlingen en ouders staan op de parkeerplaats.’

Jeff ging op zoek naar Andy, maar kon hem niet vinden. Hij belde naar huis, om te kijken of Andy daar was, maar kreeg steeds de voicemail. Hij sprak een boodschap in: ‘Andy, als je thuiskomt: je hebt een uitstekende dag gekozen om te spijbelen, want er is een schietpartij op school.’ Toen Jeff na een paar uur eindelijk bekenden tegenkwam, twee meisjes uit zijn appartementencomplex, vroeg hij of zij Andy misschien gezien hadden. Ja. Andy was de schutter. Hij schoot die dag twee leerlingen dood, dertien raakten er gewond.

Sue Klebold, wiens zoon in 1999 op de Columbine High School in Colorado een bloedbad aanrichtte. Beeld VPRO

Hoe leef je verder als je kind een bloedbad op zijn school heeft veroorzaakt? In Raising a School Shooter, die op Idfa draait en maandagavond op NPO 2 werd vertoond, het rauwe antwoord. Jeff Williams is een van de drie ouders die wordt gevolgd. Hij is een schim, die gebogen en stilletjes door het leven gaat. Schuldgevoel en verdriet hebben hem geknakt. Hij verwijt zichzelf veel. Veel te laat zei hij voor het eerst tegen zijn zoon dat hij van hem hield.

Ook Sue Klebold heeft gefaald, vindt ze. Ze is de moeder van Dylan Klebold, een van de twee schutters die in 1999 op de Columbine High School 12 leerlingen doodschoten, 24 mensen verwondden en zichzelf daarna van het leven beroofden. Pubers kunnen geheimen goed verborgen houden en Klebold had geen idee wat Dylan van plan was geweest, laat staan dat hij – zo bleek later – erg ongelukkig was. Als ze nu één ding anders zou mogen doen, dan zou ze niet haar zoons ongeluk willen wegnemen, maar hem leren ermee om te gaan. ‘We doen als ouders altijd maar alles om te zorgen dat onze kinderen zich goed voelen, maar we moeten ze helpen voelen en die gevoelens leren te begrijpen.’

Raising a School Shooter biedt een verstilde en bij vlagen behoorlijk mistroostige inkijk in het dagelijkse bestaan van deze door spijt, verdriet en schuldgevoel verscheurde ouders, die in sommige gevallen als paria’s door het leven gaan. Maar de film is net zo goed een portret van Amerika op zijn lelijkst, een blik op de bedorven oogst van een wapengeile cultuur. Overal ter wereld maken ouders fouten in de opvoeding. Overal ter wereld worden kinderen op school gepest. Maar er is maar één land waar sinds 1970 bij 1.677 verschillende schietincidenten op scholen 598 doden en 1.626 gewonden vielen. Rara, hoe kan dat?