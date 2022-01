Rainbow Six Extraction: galactisch gespuis te lijf met achttien man en proppenschieters ★★★★☆

Waarom landen aliens toch altijd in de VS? Beeld Ubisoft

Buitenaardse wezens in Rainbow Six! Tom Clancy draait zich om in zijn graf.

De Amerikaanse schrijver bedacht voor zijn militaire thrillers altijd de uitzinnigste scenario’s waarin terroristen de beschaafde wereld een loer draaiden. Zo lieten ze bijvoorbeeld een atoombom in een miljoenenstad exploderen of een Boeing 747 op het Capitool crashen – een draaiboek dat op 11 september 2001 helemaal niet meer zo bezopen bleek.

Maar een meteoriet die neerstort op de aarde en een ruimteschip blijkt te zijn afkomstig van een buitenaardse beschaving met onbeschaafde bedoelingen, dat zou Clancy absoluut te gortig zijn geweest.

Evenwel, de Amerikaan is niet meer onder ons om te protesteren: hij overleed in 2013. Dus kan de Franse uitgever Ubisoft zijn goddelijke gang gaan in de jongste titel van Rainbow Six. Deze reeks games was al losjes gebaseerd op Clancy’s technothriller uit 1998 over een internationale eenheid die probeert te verhinderen dat terroristen met een pandemie en schadelijke vaccins de wereldbevolking uit te roeien.

Eenmaal geconfronteerd met de buitenaardse indringers zou je denken dat de Amerikaanse regering – natuurlijk landt E.T. in de VS – alles in de strijd gooit. In Rainbow Six Extraction treedt slechts een trosje elitesoldaten aan, met vrij conventioneel wapentuig. Drones op wieltjes en een hologram-lokaas zijn zo’n beetje de geavanceerdste onderdelen in het arsenaal van de Rainbow-commando’s, die achttien man en vrouw sterk zijn.

De galactische griezels in Rainbow Six Extraction komen in allerlei kleuren en smaken. Beeld Ubisoft

Om Winston Churchill te parafraseren: niet eerder in het menselijk bestaan hebben zovelen zo veel aan zo weinigen te danken.

Parasieten

De aarde moet door het Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team (React) in Extraction gebouw na gebouw, vloer na vloer heroverd worden op de Archaeans. De aliens komen in zo’n tien smaken, van een specimen in een strak duikerspak dat niet te onderscheiden is van een mens tot griezels met de afgrijselijkste uitstulpingen. Elke parasiet, zoals de ongenode gasten worden betiteld, heeft zijn eigen bijzondere eigenschap, net als elk van de achttien Rainbow Six-soldaten.

Rainbow Six Extraction is een tactisch schietspel, wat wil zeggen dat spelers hun manoeuvres goed moeten plannen. Wie denkt dat hij als een stier door de porseleinkast kan banjeren, driftig om zich heen schietend, komt van een koude kosmische kermis thuis, ook omdat bij al te veel lawaai en opschudding er uit overal rondslingerende peulen nieuwe engerds ploppen. Tactisch handelen is ook nodig om biologische gegevens te verzamelen over de verschillende aliens, om zo achter hun zwakke plek te komen. Een levende alien valt beter te bestuderen.

Extraction is per definitie een game die het best tot zijn recht komt bij online samenwerking, hetzij met een of twee kameraden of in gelegenheidscoalities van maximaal drie gamende vreemdelingen. Het is zaak om de teams in de juiste samenstelling te vormen. Zeker in het begin is het zinvol om de trio’s uit te rusten met een medisch onderlegd lid dat de anderen kan oplappen.

Zo'n steegje waarvoor je beter een blokje om had kunnen lopen. Beeld Ubisoft

Reddingswerk

Het Rainbow Six-eliteteam reist af naar vier Amerikaanse locaties, New York, San Francisco, Alaska en Truth and Consequences, een fictief dorp. Elk van deze plekken omvat drie zones die steeds weer een andere missie opwerpen. In de een moet het team bijvoorbeeld monsters van de monsterlijke gedrochten nemen, in de ander vip’s in veiligheid brengen. Elke volgende zone laat zich weer moeilijker veroveren dan de vorige. Gamers hoeven niet per se elke zone te betreden, maar ieder bevochten level levert bonuspunten op én adrenaline.

Een extraatje zijn de missies die spontaan tot stand komen als een van de achttien commando’s (operative in het militaire jargon) op het slagveld achterblijft. Die moet dan worden gered uit de tentakels van een boom-achtig wezen, voordat de ongelukkige met huid en haar wordt verslonden.

Rainbow Six Extraction past in een trend van recente co-op-titels, zoals Aliens: Elite Team, Outriders en Black 4 Blood. Het is geen game die bijzondere of zelfs maar nieuwe spelelementen ter tafel brengt. Het wemelt van de leentjeburen. Maar van de vertrouwde ingrediënten brouwden de makers een excellent geheel. Net zoals je met een Tom Clancy-thriller enkele genoeglijke uren kunt beleven zonder dat je het idee krijgt dat je een boek leest dat kans maakt op de Nobelprijs voor Literatuur.

'Extractie' moet je in Rainbow Six Extraction letterlijk nemen: een kameraad uit de tentakels van een parasiet peuteren. Beeld Ubisoft