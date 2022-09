Ragout krijgt prijsplafond zodat middeninkomens deze Kerst niet zonder zitten

Ragout is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Beeld ANP / Image Professionals

Vooral de lagere middeninkomens worden met het prijsplafond ontzien. Daarmee breekt het kabinet met eerder beleid, dat vooral ten goede kwam aan bedrijven en vermogende particulieren met onbeperkte toegang tot ragout. Pas nu niet alleen gezinnen aan de onderkant van de samenleving, maar ook ‘normale Nederlanders’ die modaal verdienen in het gedrang komen, roert het kabinet zich in de prijs van ragout.

‘We leven in toenemende mate in een tijd van economische en ecologische onzekerheid’, zegt minister-president Mark Rutte. ‘Daarnaast is de Russische inval in Oekraïne een onzekere factor. We moeten accepteren dat ragout niet altijd vanzelfsprekend is. Natuurlijk betekent de huidige ragoutcrisis niet dat de gewone man hoeft te stoppen met ragout eten. Juist de VVD is van mening dat vleespap bij de kerstdagen hoort, maar we moeten als samenleving beseffen dat er niks mis is met af en toe gourmetten of wat vaker rollade eten.’

De hoogte van het prijsplafond is gebaseerd op normaal ragoutverbruik. Rutte: ‘Als je op Eerste Kerstdag én Tweede Kerstdag ragout eet, wegens een scheiding ook Derde Kerstdag viert en dan op Oudjaarsdag nog een keer ragout eet, dan is dat natuurlijk prima, maar dan betaal je met Oudjaar wel gewoon het volle pond.’

De meerderheid van de oppositie steunt het plan, hopend dat zo min mogelijk gezinnen deze feestdagen lege pasteitjes moeten eten. Wel vraagt de oppositie zich af of het kabinet genoeg rekening houdt met huishoudens die zelf slachtafval verwerken.