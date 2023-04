Ragged Music Festival: een wisselwerking tussen beeldende kunst, muziek en de locatie

Pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoy spelen de Symfonische dansen van Sergej Rachmaninov. Beeld Foppe Schut

De helft van een bloedsinaasappel bungelt zachtjes aan een touwtje. Alleen, deze film wordt ondersteboven gedraaid, dus hij lijkt op een bloem met stengel. Dan knijpt een hand de sinaasappel ruw uit. Een leeg lusje bespat met rood sap blijft over.

Zie hier een uitbeelding van het thema van het Ragged Music Festival: transitie en transformatie. Is er een grotere transitie dan de dood? De herhaaldelijk stervende sinaasappelhelft is van de Belgische kunstenaar Eva Vermandel. Haar werk hangt dit weekeinde overal in het Muziekgebouw in Amsterdam. Zodoende hopen de twee oprichters van het festival, de pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoy, op een wisselwerking tussen beeldende kunst, muziek en het gebouw.

Hun insteek is kamermuziek van hoog niveau op onverwachte locaties. Kolesnikov komt uit Rusland, Tsoy uit Kazachstan, maar hun woonplaats is Londen (ze zijn levenspartners). De eerste editie van Ragged Music vond in 2019 aldaar plaats, in een voormalige Victoriaanse school.

Dit jaar ging het festival voor het eerst ‘op reis’. De zeven concerten verspreid over zaterdag en zondag zijn geïnspireerd door de ligging van het Muziekgebouw, de glazen constructie aan de Piet Heinkade met uitzicht op het IJ en tientallen vaartuigen, van kleine bootjes tot megacruiseschepen.

Ernaast is de Passenger Terminal Amsterdam, verderop het Centraal Station. Deze plek van aankomen en vertrekken, tussen land en water, riep associaties op met overgangen en verandering. Kolesnikov en Tsoy stelden de concerten samen rond late werken van Dmitri Sjostakovitsj, met als rode draad de dood en het ongewisse.

Hooggespannen verwachtingen

Laaiend enthousiaste recensies van de voorgaande edities schiepen hooggespannen verwachtingen. Muzikaal worden ze zonder meer waargemaakt. De ongewoonheid van de ruimten valt echter tegen.

Voor de eerste twee concerten nemen we ‘gewoon’ plaats in de Grote Zaal. Nou ja, gewoon... Tijdens het eerste optreden staan de musici niet op het podium, maar worden zij informeel omringd door het publiek. Boven de vleugel hangt een kunstwerk, een houten stoel ondersteboven.

Kolesnikov trapt af met het muzikale equivalent van een existentiële marteling, Galina Oestvolskaja’s Zesde pianosonate. Woest beukt hij trosjes boze tonen met zijn vingers, vuisten en armen. Beethoven biedt hoop, zij het niet zonder worsteling. Zijn Vijfde cellosonate is een empathische dialoog tussen Tsoy en cellist Mario Brunello die leidt tot een sprankelende, evenwichtige slotfuga.

De Vijftiende symfonie van Dmitri Sjostakovitsj in het Loading Dock. Beeld Foppe Schut

De angst keert terug met de Vioolsonate van Oestvolskaja’s leraar Sjostakovitsj. Maar daarmee ook moed, kwetsbaarheid, furie en kilte. Want is er één gevoel dat violist Alina Ibragimova niet kan vangen in een perfect gevormde frase of een treffend staccato? Kolesnikov werpt dromerige gedachten tegen haar stugge streken of sluit aan bij haar manische precisie met rondrazende loopjes. Wat een topduo!

Voordat het tweede concert begint, is er tijd om op zoek te gaan naar Vermandels foto’s. In de foyer zien we drie vrouwen wachtend op een vliegveld. In de lift kijken een schaap op een berm en een hond in een raamkozijn ons aan. De op de glazen gevel geplakte doorschijnende foto Two Windows and Two Walls lijkt daar altijd te zijn geweest.

Niet echt geïntegreerd in het geheel

Thematisch sluiten de tussenruimten en drempels aan bij de muziek, maar door de enorme omvang van het gebouw worden de kunstwerken niet echt geïntegreerd in het geheel.

Brunello opent het tweede concert met de monumentale Chaconne uit Bachs Tweede vioolpartita. Hij bespeelt een violoncello piccolo, een cello die een octaaf lager is gestemd dan een viool, en leet die resoneren met menselijke warmte. Wederom biologeert Ibragimova met haar intensiteit in de onthutsende Vioolsonate van Leos Janacek.

John Taveners Akhmatova Songs voor sopraan en cello klinken uit de goudgele keel van Elena Stikhina even troostrijk als angstaanjagend. Tsoy en Kolesnikov sluiten af met een tour de force: Rachmaninovs Symfonische dansen in de versie voor twee piano’s.

Alina Ibragimova en Samson Tsoy. Beeld Foppe Schut

Het beoogde samensmelten van muziek en locatie wordt pas eerst verwezenlijkt tijdens de Vijftiende (en laatste) symfonie van Sjostakovitsj, in een bewerking voor pianotrio en percussie. We dalen af naar het Loading Dock, waar vrachtwagens met instrumenten worden gelost op weg naar het podium. Vandaag bespeelt Slagwerk Den Haag de trommen en xylofoons gewoon hier, tussen de kale muren.

Uitgekleed klinkt Sjostakovitsj geestiger, diabolischer en uitzichtlozer. Ibragimova is de melodische motor in deze fenomenale uitvoering, in deze onwaarschijnlijke ruimte, waar de tijd surrealistisch rekbaar lijkt.

Ragged Music Festival (Eerste Dag) 29/4, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam. De eerste twee concerten worden op later te bepalen data uitgezonden op NPO Klassiek.