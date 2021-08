Radiograph of a Family is een zeer persoonlijk werk over Iran en de onderlinge verschillen binnen een huwelijk ★★★★☆

Beeld K2 / Filmstill

‘Mijn moeder trouwde met mijn vader via zijn foto,’ vertelt de Iraanse cineast Firouzeh Khosrovani aan het begin van Radiograph of a Family. Dat gebeurde letterlijk zo. Omdat haar latere vader Hossein destijds radiologie studeerde in Genève en niet weg kon, stond zijn portret tijdens de trouwplechtigheid naast zijn verloofde Tayi.

Het was de veelzeggende aftrap van een relatie waarin Tayi nooit zou aarden, hoe verliefd ze ook was. Nadat ze zich in Zwitserland bij Hossein had gevoegd, bleken hun onderlinge verschillen fundamenteel: hij de progressieve levensgenieter, zij de devote moslim.

Het fotohuwelijk lijkt ook de vorm van Khosrovani’s gezinsportret te hebben ingefluisterd. Ze voert haar ouders vooral op via foto’s en verbeeldt hun relatie met een collage van kiekjes en associatief archiefmateriaal. Naast haar eigen commentaar klinken daarbij vaak de (door acteurs ingesproken) dialogen die Tayi en Hossein destijds misschien voerden: zou het zo zijn gegaan toen ze het verbasterde Franse woord ‘mousieu’ als koosnaam voor hem koos, of toen ze hem vertelde dat ze per se in Iran wilde bevallen? Die laatste scène koppelt Khosrovani aan de over de grond glijdende schaduw van een wandelend liefdespaar, en zo geeft ze haar film voortdurend een even heldere als poëtisch toon.

Radiograph of a Family, op Idfa bekroond met de prijs voor beste lange documentaire, is een zeer persoonlijk werk. Tegelijkertijd laat Khosrovani het familierelaas treffend de recente Iraanse geschiedenis weerspiegelen. Terug in Teheran distantieerde Tayi zich gaandeweg van Hossein en zijn wereld: precies zoals Iran zich na de Islamitische Revolutie (1979) van het westen afkeerde. De kleine Firouzeh zag hoe de verwijdering tussen haar ouders groeide toen Tayi een religieus activist en soldaat werd en op training ging voor de Iran-Irakoorlog (1980-1988). Háár moeder, en toch ook een vrouw als zovelen – de archiefbeelden van demonstraties, politieke bijeenkomsten en gesluierde strijdsters met granaten illustreren het steeds weer.

Het universele en persoonlijke komt ook samen in de terugkerende dwaalshots door een (nagenoeg) verlaten, maagdelijk witte woning. De wijnglazen verdwijnen, op de vloer komen gebedstapijten te liggen, het schilderij met de naakte vrouw wordt van de wand gehaald.

Beelden die je stiekem ook voorbereiden op het laatste, meest intieme en ontroerende deel van de film, waarin de foto’s van Tayi eindelijk plaatsmaken voor de mens zelf: het volmaakte slot van een kroniek vol universeel en persoonlijk tumult, die desondanks vooral beschouwend en berustend voelt. Alsof de film zich zelf in een hoek van die witte kamer heeft teruggetrokken, weemoedig bladerend door de fotoalbums.

Radiograph of a Family Documentaire ★★★★☆ Regie Firouzeh Khosrovani 82 min., in 27 zalen.