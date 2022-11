Radio 4 heet straks NPO Klassiek. ‘De radio blijft het kloppend hart, maar we bieden veel meer’

Zendermanager Simone Meijer. Beeld NPO Radio 4 / Kim Krijnen

Vanwaar de nieuwe naam?

‘Het is iets wat ik al een tijd wilde, maar waar Hilversum nog niet klaar voor was. We werken er hard aan om nieuw publiek te bereiken, maar het kost moeite de term Radio 4 te laden bij mensen die ons niet al kennen. De naam was een drempel, terwijl wij juist een ijsbreker moeten zijn voor klassieke muziek. De tweede reden is dat we veel meer maken dan radio: met beeldregistraties en podcasts bereiken we ook mensen die niet vanzelfsprekend radio luisteren. We bouwen aan één digitaal platform om die muzikale schatkist te ontsluiten.’

Wat bedoelt u ermee dat Hilversum er ‘nog niet klaar voor’ was?

‘Er werd bij de NPO (Nederlandse Publieke Omroep, red.) lange tijd in zenders gedacht, maar het beleid is nu dat er vanuit genres wordt gewerkt, vanuit de inhoud – vervolgens wordt bepaald wat de beste plek is. Ik dacht: als ik daar op inhaak, kan ik mensen meekrijgen.’

Radio 4 was toch een sterk merk?

‘Klopt, maar onder mensen die al in klassieke muziek geïnteresseerd zijn. Uit onderzoek blijkt dat 82 procent van de Nederlanders wist dat er een Radio 4 was, maar dat kwam echt door dat rijtje zenders. Van die mensen die überhaupt van het bestaan wist, wist slechts 15 procent wat Radio 4 doet. Ik vind: je vlag moet de lading dekken. Ik heb niet de illusie dat er ineens veel meer mensen luisteren, maar het wordt wel duidelijk wat we doen.’

Alleen moeten de mensen voortaan maar raden dat jullie een radiozender zijn.

‘Ons vaste publiek blijft ons sowieso vinden. De radio blijft het kloppend hart, maar we bieden veel meer. Op onze website en in onze app proberen we mensen te omarmen, te gidsen, te laten zien dat er een wereld is om te ontdekken.’

Met de nieuwe naam lijkt de terugkeer van jazz op de zender, een wens van veel jazzliefhebbers, ver weg.

‘Dat klopt. Het is een discussie die al heel lang speelt. Ik vind absoluut dat wereldmuziek en jazz thuishoren in het publieke aanbod, maar niet bij ons. Wij behandelen duizend jaar muziekgeschiedenis. Die andere vijf stations richten zich op pakweg de laatste honderd jaar of nog minder.

‘Dat in andere landen de jazz bij de klassieke zenders is ingedeeld, maakt het voor ons niet vanzelfsprekend dat ook te doen. Als we jazz draaien, zet de helft van de luisteraars ons uit. Ik houd van jazz – mijn partner is jazzbassist en ik kom heel graag in het Bimhuis in Amsterdam, maar dit is niet míjn zender waarop ik míjn smaak presenteer: het is mijn taak om de herkenbaarheid van de zender te waarborgen. Daarom zeg ik ook tegen programmamakers: wees terughoudend met andere genres.’