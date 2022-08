Radicale Gezelligheid is een theaterduo om in de gaten te houden ★★★★☆

Lotte Lola Vermeer van Radicale Gezelligheid tijdens de vorstelling ‘Misschien een laatste maal’ op Theaterfestival Boulevard. Beeld Jean Philipse

Tussen tijdelijk stilgelegde betonmolens en het gruis van bouwpuin wacht op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch een prachtig gedekte dis. Hier verleiden twee jonge theatermakers, Lisanne van Aert en Lotte Lola Vermeer, negen mensen drie uur lang om al etend na te denken over hun dood en sterfelijkheid. Dat doen ze door aan de kop van de tafel een trits ontwapenende vragen te stellen. Heb je je ooit onsterfelijk gevoeld? Heb je ooit een dood iemand aangeraakt? Heeft iemand je ooit je sterfdatum voorspeld? Ting, mag je doen met je mes tegen je glas rode wijn, als je wilt antwoorden.

En zo laveert het betekenisvolle gesprek tijdens deze sfeervolle ontmoeting algauw van euthanasie, testament, mini-urntjes, stoffelijke overschotten en speeches naar vegetarisch stoofvlees en de ziel van een spruitje. Want praten over de dood zegt veel over hoe je denkt over het leven en hoopt herinnerd te worden. Iedereen luistert met aandacht naar elkaars anekdotes, gedachten en herinneringen. Meer dan genoeg stof tot nadenken geven de twee gastvrouwen je mee tijdens Misschien een laatste maal in deze tijdelijke bouwput onder het ontmantelde Theater aan de Parade.

Hoe gemakkelijk ze onze tongen ook los krijgen over intieme onderwerpen als gemis, sterfelijkheid en overlijden, dat allemaal daadwerkelijk onder ogen zien tijdens het visueel krachtige slotbeeld is toch even slikken. Thuis wacht nog een gepersonaliseerde tekst van beide dames over hoe je laatste avondmaal eruit zou kunnen zien.

Dat ze goed zijn met taal bewijst niet alleen hun originele groepsnaam – Radicale Gezelligheid – maar ook hun gevoel voor woordgrapjes. ‘Wil iemand nog wijn?’ is het wachtwoord wanneer het openhartige gesprek ongezellig of verdrietig dreigt te worden. Terwijl je daarmee ook een ander kunt bijschenken.

Een theaterduo uit Schijndel om in het oog te houden.

