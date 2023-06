Raad voor Cultuur adviseert culturele sector minder kunst te maken om duurzaamheidsambities waar te maken

Vanwege de duurzaamheid wordt bij popfestival Dauwpop bier geschonken in kartonnen bekers. Een jongen verzamelt ze om tegen inlevering van een aantal een munt terug te krijgen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De culturele sector vindt duurzaamheid belangrijk, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek van de Boekmanstichting en Bureau 8080, die zo’n 200 instellingen ondervroegen. 73 procent liet echter weten dat er ‘te weinig geld’ was om actie te ondernemen. Slechts 18 procent hield cijfers bij over duurzaamheid en de CO2-uitstoot. Er is nog ‘nauwelijks beleidsmatige aandacht voor duurzaamheid’ in de sector, aldus de Raad voor Cultuur. Veranderingen verlopen traag en zijn weinig diepgaand.

Nederland loopt achter op landen als Schotland en Engeland, signaleert de Raad voor Cultuur. Zo is er in Schotland en Engeland al twaalf jaar lang regelgeving rond verduurzaming. Culturele instellingen moeten er hun CO2-uitstoot bijhouden en rapporteren. Het is niet bekend hoe vervuilend de Nederlandse cultuursector is. De Raad adviseert instellingen spoedig een nulmeting te doen en een ‘transitieplan’ op te stellen.

Deze week lanceerde de cultuursector alvast het ‘Actieplan verduurzaming’, een samenwerking tussen vijftien belangenorganisaties, van erfgoed tot festival. Daarbij hoort een website met tips over waterbesparende wc’s, groene daken en het voorkomen van voedselverspilling. Minder voorstellingen of tentoonstellingen maken wordt nog niet in het actieplan genoemd. Wel is het volgens het plan belangrijk om te letten op duurzaam transport en partners en sponsoren kritisch te kiezen.

Fossil Free Culture

Vervuilende sponsoren liggen vaker onder vuur. Zo voerde actiegroep Fossil Free Culture onlangs bij het Groninger Museum een performance op, gericht tegen sponsoren Gasunie en Gasterra. Eerder voerde de groep actie bij onder meer het Van Gogh Museum, dat inmiddels niet meer door Shell worden ondersteund.

Voor kunstinstellingen die overheidssubsidie krijgen, moet concreet duurzaamheidsbeleid een vereiste worden, adviseert de raad. Sterker nog, duurzaamheid zou, net als eerlijke betaling en diversiteit en inclusie in de volgende subsidieronde ‘prevaleren boven de kwantiteit van de artistieke output’. Dat kan dus betekenen: minder voorstellingen, om geld te sparen voor zonnepanelen.

Die keuze hoeft het internationale dansgezelschap Club Guy & Roni, dat sinds 2020 overheidssteun krijgt, niet meer te maken: het nieuwe gebouw in Groningen is klimaatneutraal qua energieverbruik. Zakelijk directeur Harmen van der Hoek vertelt dat daarnaast zo veel mogelijk wordt gewerkt met gerecylede materialen in decors en kostuums. Een volgende stap voor het dansgezelschap is dat de lampen worden veranderd naar led-verlichting. Van Hoek vindt het nog wel zoeken welke maatregelen de meeste impact hebben. ‘Ik heb behoefte aan meer concrete richtlijnen voor de sector.’

Minder reizen

Bij podiumkunstenfestival Holland Festival wordt gezocht naar een stagiair die een ‘meerjarenplan 2023-2030’ gaat schrijven waarin staat hoe de CO2-uitstoot kan worden verminderd. Het festival neemt al jaren maatregelen voor duurzaamheid, vertelt directeur Emily Ansenk, maar een nulmeting was er nog niet, ook daar wordt de stagiair volgens de vacature verantwoordelijk voor.

Ansenk vertelt dat het festival er al aan werkt het aantal reisbewegingen te verminderen: ‘Dit jaar hebben we duurzame dansvoorstelling die in het buitenland is geproduceerd, maar wordt opgevoerd door een lokale bezetting.’ Daarnaast zijn de programmaboekjes ‘bijna geheel’ digitaal en krijgen artiesten kunstbloemen in plaats van snijbloemen als bedankje.

Bij Theater Rotterdam wordt gewerkt aan een kritische theatervoorstelling over Tata Steel: ‘We zien dat veel jonge makers bezig zijn met duurzaamheid, we zijn dus voorstander van het nieuwe advies’, aldus algemeen directeur Walter Ligthart. Het theater zal met steun van Gemeente Rotterdam binnenkort worden voorzien van zonnepanelen en een groen dak. De ledverlichting is in 2022 aangebracht. Ligthart: ‘Maar dit soort maatregelen kost veel tijd en geld. Er moet ook onthouden worden dat verduurzaming iets is van de lange termijn.’

Met medewerking van Megin Kimmijser en Iris Kole.