R&b-sensatie Givéon maakt de verwachtingen in een iets té opgewonden Paradiso niet waar ★★☆☆☆

Givéon in Paradiso in Amsterdam afgelopen dinsdag. Beeld Ben Houdijk

Zijn stem is er een uit duizenden: donker, volumineus en met een onvergelijkbaar zuivere falsetstand. Die vocale kracht bracht de Amerikaanse r&b-zanger Givéon (27) naar de hitlijsten: hij vertolkte gastrollen op de singles Chicago Freestyle (2020) van Drake en Peaches (2021) van Justin Bieber, en schopte het daarna zelf tot popsensatie.

Hoe snel het kan gaan, zie je ook aan de lange rijen voor Paradiso: Givéon is voor het eerst in Nederland maar verkocht de grote zaal met gemak twee keer uit. Dus gloeit dinsdag in Paradiso die typische popsensatiespanning.

Helaas ebt die bij aanvang van de show langzaam weg. Al wordt zijn single Still Your Best met gekrijs ontvangen, hij weet het gelikte liefdesliedje – misschien ook wel dóór dat gekrijs – geen diepgang te geven. Dat probleem houdt ruim een uur aan. Givéon zingt zijn repertoire foutloos en zuiver, maar hij gunt het publiek nergens een blik in zijn ziel. Ook omdat hij geen enkele chemie lijkt te hebben met zijn band: de gitarist, bassist en drummer stonden al een kwartier voor de opkomst van de zanger op het podium, stoïcijns en starend in het niets. Geen goed teken.

Givéon vertolkt het nummer World We Created als een standaard smartlapje, terwijl hij er op een podium álles uit had kunnen (en moeten) slepen. De zanger lijkt zijn eigen liedjespijn niet te voelen, en dat is in het genre van de r&b en soul toch een omissie.

Het schreeuwende publiek aan zijn voeten helpt niet. Het moet ook onmogelijk zijn vocale vervoering in een breekbare r&b-song te leggen, als niemand naar hem lijkt te luisteren. Misschien ontbreekt de ervaring: een gelouterde vocalist had een zaal het zwijgen kunnen opleggen en de touwtjes weer in handen kunnen nemen. Givéon gelooft het wel en denkt, hopelijk terecht, mijn tijd komt nog.